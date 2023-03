Toen Microsoft de Xbox 360 zo’n zeventien jaar geleden uitbracht, zette het bedrijf wellicht onbewust een nieuwe standaard neer voor gamecontrollers. De oude 360-controller vormde een soort mal voor moderne gamecontrollers, terwijl Microsoft het design en de functies ondertussen bleef verbeteren en uitbreiden.

In november van vorig jaar kondigde fabrikant Hyperkin al aan een nieuwe versie van deze oude controller op de markt uit te willen brengen. Destijds liet het bedrijf weten dat je de controller in combinatie met Windows 10 en 11 en Xbox One- en Series-consoles kunt gebruiken (maar gek genoeg niet de 360-console).

Hyperkin blaast oude controller nieuw leven in

Ook kregen we te zien hoe de controller eruit komt te zien. Het apparaat lijkt – niet geheel verrassend – op een Xbox 360-gamepad, maar heeft ook een aantal extra knoppen. Denk dan aan de menu- en deelknop, die we tevens aantreffen op moderne Xbox One- en Series-controllers. Klaar voor de toekomst, dus.

Advertentie

Nu maakt het bedrijf via Twitter bekend wanneer we de controller kunnen bestellen en vanaf wanneer die daadwerkelijk beschikbaar is. De Hyperkin Xenon (een naam die Microsoft gebruikte voor de processor in de Xbx 360) is vanaf 5 mei vooruit te bestellen op diens website en vanaf 6 juni daadwerkelijk te koop.

De prijs: 49,99 dollar. Het is nog even afwachten of de Xbox 360-controllerreplica naar Nederland komt, maar meestal biedt een grote gamestore als Nedgame zulke controllers aan. Die verkopen immers ook andere replicacontrollers van dit merk, bijvoorbeeld eentje die je in combinatie met de Nintendo 64 kunt gebruiken. Dat is de Admiral, die ook te koppelen is aan de Nintendo Switch. Toch leuk voor de beschikbare Nintendo 64-games via Switch Online.