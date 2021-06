Summer Game Fest brengt meer dan 40 demo’s naar Xbox

Microsoft organiseert dit jaar een nieuwe editie van Summer Game Fest. Tijdens deze periode kunnen Xbox-eigenaars meer dan veertig demo’s van videogames downloaden en spelen op hun spelcomputers. Het gaat dan om games voor Xbox Series X, Series S en Xbox One die nog niet uitgebracht zijn.

Summer Game Fest op Xbox

Dit jaar vindt het digitale evenement plaats van 15 tot en met 21 juni. Helaas heeft Microsoft nog geen volledige lijst met gamedemo’s beschikbaar gesteld, maar dat betekent niet dat we helemaal in het duister tasten. Van enkele games weten we inmiddels welke op een demo kunnen rekenen in die periode.

Eén van de gamdemo’s die je tijdens Summer Game Fest kunt downloaden, is van een game genaamd Sable. Sable uit inspiratie uit stripboeken en games als The Legend of Zelda: Breath of the Wild en is vanaf 23 september 2021 te koop. Daarnaast heeft Microsoft, als platformhouder, aandacht gevestigd op een game genaamd Tunic. Dit is een isometrisch avontuur, waarin een vos de hoofdrol speelt. De game werd in 2018 aangekondigd. Daarnaast worden er games als Lake, The Riftbreaker en Echo Generation genoemd.

Advertentie

Voor meer informatie kun je terecht in de blogpost die Microsoft over het artikel gepubliceerd heeft.