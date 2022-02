Nederland Beleeft! (Videoland)

Nu reizen door het coronavirus wat minder zelfsprekend is geworden, is het een goed moment om ons eigen land te ontdekken. Inspiratie hiervoor vind je in Nederland Beleeft!, waarin presentatrice Arlette Adriani naar allerlei trekpleisters in ons land afreist om te laten zien wat er zoal te doen is. Helaas is er geen trailer van beschikbaar, maar dat is des te meer reden om het eens op Videoland te bekijken.