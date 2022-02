Streamingtips #5 – Mistresses en Gone Girl

The Tinder Swindler (Netflix)

Van de makers van de heftige documentaire Don’t F**ck with Cats komt nu een nieuwe documentaire. De Tinder Swindler gaat over een oplichter die actief is op de datingapp Tinder. Het gaat de man in kwestie helemaal niet om de liefde, waar sommige mensen naar op zoek zijn die Tinder gebruiken. En dat terwijl hij zich voordoet als een prins op het witte paard. In plaats daarvan is hij bijvoorbeeld uit op het geld van de vrouwen, en dat is niet alles… Vond je de vorige docu tof van deze makers? Dan is dit één van de betere Streamingtips van de week.