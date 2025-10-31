Streamingtips #44 – Amsterdam Empire, Nordin en The Witcher

Amsterdam Empire (Netflix)

We noemen haar altijd trots een van onze beste acteurs, maar Famke Janssen was zo jong toen ze naar Amerika vertrok, dat ze inmiddels echt meer hotdog is dan broodje kaas. Dat maakt het echter zo leuk dat ze nu terug is in Amsterdam voor haar eerste Nederlandse acteerklus: Amsterdam Empire. Het is een beetje misdaad, beetje drama en een beetje humor, over een rijke oplichter met een heleboel coffeeshops. Dat hij de scheve schaats rijdt met een journalist schiet zijn vrouw Betty in het verkeerde keelgat, en Betty zint op wraak.