Streamingtips #44 – Amsterdam Empire, Nordin en The Witcher

31 oktober 2025 3 Minuten 0 Reacties
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

Amsterdam Empire (Netflix)

We noemen haar altijd trots een van onze beste acteurs, maar Famke Janssen was zo jong toen ze naar Amerika vertrok, dat ze inmiddels echt meer hotdog is dan broodje kaas. Dat maakt het echter zo leuk dat ze nu terug is in Amsterdam voor haar eerste Nederlandse acteerklus: Amsterdam Empire. Het is een beetje misdaad, beetje drama en een beetje humor, over een rijke oplichter met een heleboel coffeeshops. Dat hij de scheve schaats rijdt met een journalist schiet zijn vrouw Betty in het verkeerde keelgat, en Betty zint op wraak.

The Witcher (Netflix)

Het wordt een vreemde gewaarwording voor wie The Witcher op Netflix heeft gekeken en het nieuws niet heeft gevolgd: Henry Cavill speelt de magische man niet meer, dat is nu aan Liam Hemsworth. Dat is even wennen. The Witcher gaat nu bovendien zijn een-na-laatste seizoen in en dat betekent dat het verhaal zo langzamerhand richting de afrondende fase gaat. Hoe zal het Geralt of Rivia, maar ook de twee dames die hij inmiddels heeft meegenomen op zijn tocht, vergaan?

Star Wars: Visions (Disney+)

De anime-achtige Star Wars-serie Visions gaat zijn derde seizoen in op Disney+. De serie is niet echt een serie zoals je dat gewend bent: het zijn allemaal korte films waarin allerlei creatieven hun blik op Star Wars laten zien. Het zijn dus allemaal korte video’s in allerlei stijlen waarmee het geliefde universum van George Lucas weer op een andere manier wordt belicht. Erg creatief en verrassend.

IT: Welcome to Derry (HBO Max)

Stephen Kings IT is heerlijk eng en dat is nu van een paar films doorvertaald naar een serie. In IT: Welcome to Derry wordt het plaatsje Derry opgeschrikt door de bekende clown. We zien in deze serie niet zozeer het verhaal van een clown die al bestond, maar juist van een horrorclown die nog in opkomst is.

Mayor of Kingstown (SkyShowtime)

Het heerlijke Mayor of Kingstown waarin Jeremy Renner de burgemeester speelt van een plaatsje waar een grote gevangenis staat die nogal veel invloed heeft, gaat alweer zijn vierde seizoen in. Inmiddels zijn de uitdagingen waar de burgemeester voor staat door geëvolueerd, maar moet hij nog steeds zijn mannetje staan in een wereld van politiek en criminelen.

Nordin (Prime Video)

Khalid Alterch gaat lekker: vorig jaar rondde hij Mocro Maffia af, toen volgde vorige maand zijn spin-off Tonnano en nu zit hij in een heel andere productie, namelijk een komedie op Prime Video. Maar wel een comedy die dan weer is gemaakt door dezelfde man als achter Mocro Maffia zit: Achmed Akkabi. Het draait om een rijkeluiskind dat op een school moet werken om te leren hoe het echte leven in elkaar zit. Wat je dan krijgt is een soort School of Rock met Nederlandse en Marokkaanse invloeden: genieten.

Soldaat van Oranje (Videoland)

De musical Soldaat van Oranje speelt al 180 jaar in Katwijk, maar nu kun je deze hit ook zien zonder dat je er dure kaartjes voor hoeft te kopen. Je hebt er alleen maar een Videoland-abonnement voor nodig. In deze musical volgen we een van de grootste verzetshelden uit de Nederlandse geschiedenis die naar Engeland vlucht aan het begin van de oorlog en uiteindelijk vanuit een vliegtuig zelfs Duitsland bombardeert.

