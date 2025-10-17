Tips en advies Entertainment Films en series

Streamingtips #42 – Splinter Cell: Deathwatch, Ewout en meer

17 oktober 2025
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

Famous Last Words (Netflix)

Het is naar een Scandinavisch televisieconcept, maar met het geld van Netflix is het net even interessanter: Famous Last Words is een serie waarin mensen in de herfst van hun leven een keer een groot interview doen, waarin ze ook nog eens goudeerlijk zijn (althans, dat is de bedoeling). Het zijn maar een paar mensen bij aanwezig en het interview wordt pas uitgezonden als de mensen er niet meer zijn. Wanneer er een nieuwe aflevering komt, dat weet je dus ook niet, maar de eerste is aan Jane Goodall, de primatoloog die recent is overleden na een leven van educatie, natuurbehoud en activisme. Nu was Goodall al niet op haar mondje gevallen, maar in dit interview windt ze er al helemaal geen doekjes meer om.

Splinter Cell: Deathwatch (Netflix)

Netflix heeft al meerdere succesvolle animatieseries gemaakt op basis van games, zoals Tomb Raider en Castlevania. Nu voegt Splinter Cell zich bij die groep, want Tom Clancy’s boek-dat-een-game-is-geworden wordt nu dus ook een animatieserie. We volgen hierin wederom Sam Fisher, die als leider van de Fourth Echelon terroristen moet opsporen en tegenhouden. Hij was er eigenlijk al een beetje klaar mee, als een jonge agent hem om hulp vraagt en hij wordt zo zijn werk weer ingezogen.

High Potential (Disney+)

High Potential is een onverwachts grote hit op Disney+. In deze serie volgen we  een hoogbegaafde schoonmaakster die zich met politiewerk bemoeit en vervolgens een aanstelling krijgt. Ze zet haar bijzondere denkwijze in om moorden op te lossen en in elke aflevering krijgen we weer een nieuw lijk om ons op te richten. Het leukste is dat de vrouw, Morgan, een tikkeltje ordinair is en helemaal niet past bij de politie. 

Ewout: Gevaarlijke Gevangenissen (Videoland)

Ewout Genemans duikt graag in heftige situaties: hij ging bijvoorbeeld al mee met de politie. Nu laat hij zich opsluiten: in de gevaarlijkste gevangenissen ter wereld gaat hij steeds een nacht achter slot en grendel. Hij wil zo ervaren hoe het leven daar echt is. En dat is allemaal niet bepaald zoals de gemiddelde Nederlandse nor.

Het Perfecte Plaatje (Videoland)

Of je het nou kijkt voor de fotografietips en -inspiratie, of dat je je vooral graag ergert aan de jury die elk kritiek kunnen omslaan als een blad aan de boom: Het Perfecte Plaatje laat een groepje BN’ers op pad gaan met presentator Tijl Beckand, om elke keer weer fotografieopdrachten te doen. Er worden vaak allerlei bekende fotografen bij betrokken om de kandidaten tips te geven en vaak gaat er ook van alles mis: genieten. 

