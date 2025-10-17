Streamingtips #42 – Splinter Cell: Deathwatch, Ewout en meer

Famous Last Words (Netflix)

Het is naar een Scandinavisch televisieconcept, maar met het geld van Netflix is het net even interessanter: Famous Last Words is een serie waarin mensen in de herfst van hun leven een keer een groot interview doen, waarin ze ook nog eens goudeerlijk zijn (althans, dat is de bedoeling). Het zijn maar een paar mensen bij aanwezig en het interview wordt pas uitgezonden als de mensen er niet meer zijn. Wanneer er een nieuwe aflevering komt, dat weet je dus ook niet, maar de eerste is aan Jane Goodall, de primatoloog die recent is overleden na een leven van educatie, natuurbehoud en activisme. Nu was Goodall al niet op haar mondje gevallen, maar in dit interview windt ze er al helemaal geen doekjes meer om.