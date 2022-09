Streamingtips #36 – The Rings of Power, Elvis en Mad Max: Fury Road

The Lord of the Rings: The Rings of Power (Amazon Prime Video)

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: de spin-off van Lord of the Rings staat op Amazon Prime Video. Deze week krijgen we de eerste twee afleveringen te zien, waarna de serie vervolgens per aflevering wordt gelanceerd op Amazon Prime Video. De eerste reviews zijn al zeer positief: met een budget van 1 miljard dollar heeft Amazon er absoluut iets moois van gemaakt. Mét een soundtrack van de componist van de The Lord of the Rings-films van Peter Jackson.