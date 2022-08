Streamingtips #34 – She-Hulk, Ferrari: Race to Immortality en Brooklyn Nine-Nine

Ferrari: Race to Immortality (HBO Max)

Het is niet de beste documentaire ooit, maar het is heerlijk om te kijken naar Ferrari in de racerij. De fabrikant, bekend van de rode sportwagens, is een begrip in de Formule 1 en dat maakt het een zeer geliefd team. Bovendien doet het Italiaanse merk het ook helemaal niet onverdienstig in de racesport, wat uiteraard geweldige reclame is voor de sportwagens van het merk, die ook helemaal met de hand worden gemaakt. Geniet van de oude beelden en van een optekening van een iconisch raceteam in de docu Ferrari: Race to Immortality.