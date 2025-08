Streamingtips #31 – Final Destination Bloodlines en One of Them Days

Conversations with a Killer: The Son of Sam Tapes (Netflix)

Als je denkt dat je moeder is overleden, maar ze blijkt gewoon een heel eigen leven te hebben, terwijl jij hebt moeten worstelen met ‘het systeem’, dan is dat niet makkelijk. Je zou er vrouwen door kunnen gaan haten: dat is in ieder geval wel wat de seriemoordenaar David Berkowitz deed. Deze seriemoordenaar was de schrik van New York in de jaren ‘70 en op Netflix wordt door agenten, nabestaanden en de tapes met de man zelf opnieuw opgetekend wat hij allemaal aanrichtte.