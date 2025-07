Streamingtips #30 – Bridget Jones, Heretic en Happy Gilmore 2

Bridget Jones: Mad about the Boy (Prime Video)

Bridget Jones was ooit een jonge vrouw die meerdere lovers om haar heen had. Ze had haar keuze gemaakt, maar fast forward tientallen jaren later en alles is anders. Althans, ze draagt iets groots bij zich. In deze film weet Renee Zwellweger weer een heerlijke Bridget neer te zetten, en er komen daarnaast nieuwe gezichten bij om de franchise wat frisse wind in te blazen.