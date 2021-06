Ruimtelijke audio van Dolby Atmos nu beschikbaar voor Apple Music

Vorig maand maakte Apple bekend dat de ruimtelijke audio van Dolby Atmos onderweg is naar muziekstreamingdienst Apple Music. Als abonnee kun je hier kosteloos gebruik van maken. Datzelfde geldt voor de lossless audiotier.

Ruimtelijke audio naar Apple Music

Vanaf vandaag is Dolby Atmos verkrijgbaar voor Apple Music. Toen de functionaliteit aangekondigd werd, liet het bedrijf al weten dat alle muziek via Apple Music voortaan in Dolby Atmos afgespeeld wordt via AirPods en Beats-koptelefoons. Die apparaten dienen dan wel tenminste een H1- of W1-chipset aan boord te hebben. Datzelfde geldt voor de nieuwste generatie Appleproducten, zoals iPhone, iPad en Mac.

Apple heeft al beloofd dat muziek met ruimtelijke audio gemakkelijk vindbaar is binnen Apple Music. Je kunt daarvoor terecht bij curated afspeellijsten: afspeellijsten die zorgvuldig samengesteld zijn. Echter, op moment van schrijven is niet duidelijk hoeveel muziek er nu beschikbaar is op Apple Music met ondersteuning voor Dolby Atmos. De iPhonemaker heeft het over duizenden nummers, maar dat is natuurlijk een beetje vaag.

Advertentie

Om een mogelijk probleem voor te zijn, werkt Apple samen met Dolby, artiesten, muziekmakers en producers aan content in Dolby Atmos. Ook wordt bestaand materiaal overgeheveld naar Apple Music, in Atmos-kwaliteit. Als we nog even teruggrijpen naar de eerste aankondiging, dan zal Apple op regelmatige basis nieuwe content gaan toevoegen, zodat je alles uit die ruimtelijke audio haalt.

Ook voor tvOS?

Daarnaast komt Dolby Atmos uiteindelijk ook naar tvOS, het besturingssysteem van de Apple TV. Later dit jaar kun je de volledig surroundsoundervaring van Atmos ook op de mediaspeler van Apple beleven.