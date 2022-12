Nieuwe Avatar film verschijnt in 48fps HFR, 3D, 4K, Dolby Vision en Atmos

Avatar: The Way of Water is het tweede deel in de Avatar-reeks en James Cameron doet er alles aan om de film in optimale kwaliteit en in volle glorie aan het publiek te tonen. De film is dan ook te zien in 48fps HFR, 3D, 4K, Dolby Vision en Dolby Atmos. Volgens Cameron haal je er het maximale uit wanneer je een Dolby Cinema bezoekt.

Aangezien Cameron de nieuwe Avatar-film in 48fps HFR (High Frame Rate) uitbrengt hoeven bioscoopeigenaren hun apparatuur hier niet op aan te passen, wat bij films met bijvoorbeeld 120fps wel het geval is. Cameron werkt samen met Pixelworks in het gebruik de TrueCut Motion-techniek waardoor Avatar getoond kan worden met dynamische refresh rates. Simpel gezegd; bij scenes waar veel frames per seconde zorgen voor een te realistische look – bijvoorbeeld bij een simpel gesprek tussen twee personen – worden 24 frames per seconde getoond en bij intensieve actiescenes kunnen 48 frames per seconde getoond worden. Eigenlijk zorgt de TrueCut Motion-techniek ervoor dat de gehele film in 48fps getoond wordt, maar in scenes waarbij minder frames gewenst zijn worden frames tweemaal getoond. Zo wordt je als kijker voor de gek gehouden, zonder dat je het in de gaten hebt.

We’re using HFR to improve the 3D where we want a heightened sense of presence, such as underwater or in some of the flying scenes. For shots of just people standing around talking, HFR works against us because it creates a kind of a hyper realism in scenes that are more mundane, more normal. And sometimes we need that cinematic feeling of 24fps.

Hoe jij de nieuwste Avatar-film precies te zien krijgt is geheel afhankelijk van de bioscoop en de apparatuur in de zaal. Zo zijn er zalen waar de 3D-versie en/of de 2D-versie zonder HFR getoond wordt, wat dus 24fps is. In IMAX-zalen wordt de film in 48fps HFR, 3D en 4K getoond.