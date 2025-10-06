HBO Max verhoogt opnieuw de prijzen voor Standaard en Premium

Was je nog geen drie geleden nog maar zes euro per maand kwijt voor HBO Max, inmiddels mag je goed in alle hoekjes en gaatjes van je portemonnee gaan zoeken. De streamingdienst verhoogt namelijk opnieuw flink de prijs.

HBO Max heeft drie verschillende abonnementsvormen. Zo is daar Basic met reclame, Standaard en Premium. Basic met reclame verandert niet. Daar blijft de prijs 5,99 euro voor 1080p met reclame. De andere twee abonnementen veranderen wel. Zo wordt Standaard twee euro duurder en gaat de prijs van 9,99 euro naar 11,99 euro. Standaard biedt 1080p zonder reclame. Wil je 4K met Dolby Atmos en HDR? Dan heb je het Premium-abonnement nodig. Deze prijs verandert met maar liefst drie euro. Je gaat van 13,99 euro naar 16,99 euro per maand. De prijsverhoging gaat in tijdens de afschrijving voor november.

Eerder al verplicht reclame kijken tijdens sport

Eerder al kwam HBO Max in het nieuws met verplicht reclame kijken bij de sport add-on. Sporten als wielrennen of tennis werden ineens onderbroken met reclames, ondanks dat men eerder adverteerde met geen reclame tijdens sport. Nu opnieuw met de prijsverhoging wordt het steeds minder aantrekkelijk om een abonnement op HBO Max te nemen.