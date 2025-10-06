Nieuws Entertainment Streamingdiensten

HBO Max verhoogt opnieuw de prijzen voor Standaard en Premium

06 oktober 2025 1 Minuut 0 Reacties
HBO Max Eurosport

Gebruikers van HBO Max hebben vandaag een mail gekregen met opnieuw een verhoging van de prijs van de streamingdienst.

HBO Max

Was je nog geen drie geleden nog maar zes euro per maand kwijt voor HBO Max, inmiddels mag je goed in alle hoekjes en gaatjes van je portemonnee gaan zoeken. De streamingdienst verhoogt namelijk opnieuw flink de prijs.

HBO Max heeft drie verschillende abonnementsvormen. Zo is daar Basic met reclame, Standaard en Premium. Basic met reclame verandert niet. Daar blijft de prijs 5,99 euro voor 1080p met reclame. De andere twee abonnementen veranderen wel. Zo wordt Standaard twee euro duurder en gaat de prijs van 9,99 euro naar 11,99 euro. Standaard biedt 1080p zonder reclame. Wil je 4K met Dolby Atmos en HDR? Dan heb je het Premium-abonnement nodig. Deze prijs verandert met maar liefst drie euro. Je gaat van 13,99 euro naar 16,99 euro per maand. De prijsverhoging gaat in tijdens de afschrijving voor november.

Eerder al verplicht reclame kijken tijdens sport

Eerder al kwam HBO Max in het nieuws met verplicht reclame kijken bij de sport add-on. Sporten als wielrennen of tennis werden ineens onderbroken met reclames, ondanks dat men eerder adverteerde met geen reclame tijdens sport. Nu opnieuw met de prijsverhoging wordt het steeds minder aantrekkelijk om een abonnement op HBO Max te nemen.

Reacties (0)

Lees meer

Eufy E20 3-in-1-10 Smarthome
Reviews Smarthome Huishoudelijke apparaten 19 april 2025

Review: Eufy E20 3-in-1: Robotstofzuiger, steelstofzuiger én kruimeldief?

19 april 2025
Samsung-QE65S90F-lifestyle Beeld
Reviews Beeld Oled tv's 26 augustus 2025

Review: Samsung QE65S90F (S90F-serie) oled-tv

26 augustus 2025
SL-40CBT Audio
Nieuws Audio Bronnen en spelers 04 september 2025

Technics lanceert SL-40CBT direct drive-draaitafel

04 september 2025
Dexter Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 12 september 2025

Streamingtips #37 – Dexter: Resurrection, Only Murders in the Building en meer

12 september 2025
iPhone 17 kleuren
ADV
Gesponsord Mobile Apple 01 september 2025

De nieuwe iPhone 17 (ADV)

01 september 2025
Eufy Omni E28 Smarthome
Reviews Smarthome Huishoudelijke apparaten 06 juli 2025

Review: Eufy Omni E28 – Robotstofzuiger met afneembare dieptereiniger

06 juli 2025
TCL Q65H soundbar Audio
Reviews Audio Soundbars 23 augustus 2025

Review: TCL Q65H – Goedkopere soundbar gemaakt voor films

23 augustus 2025
HEOS_Qobuz-Connect Audio
Nieuws Audio Receivers en versterkers Streamingdiensten 15 mei 2025

Qobuz Connect nu beschikbaar op Denon- en Marantz-apparaten met HEOS

15 mei 2025