Eurosport op HBO Max nu met verplicht reclame kijken

In juli lekker de Tour de France of Wimbledon kijken bij Eurosport? Dat kan via de sport add-on bij HBO Max. Voor 5 euro per maand extra bovenop je abonnement kun je deze zomer weer allerlei grote sporttoernooien kijken. Je krijgt zowel toegang tot de lineaire kanalen Eurosport 1 en 2, maar ook tot de livestreams zonder reclame. Of althans, zo was het de afgelopen jaren.

De sport add-on bij HBO Max is de vervanger van Eurosport bij Discovery Plus en de Eurosport Player. Al jaren kijk je op deze manier naar grote sporttoernooien zonder reclame. Waar je op de lineaire kanalen van Eurosport altijd gek wordt van de reclame, daar waren juist de livestreams om voor 5 euro per maand zonder reclame te kunnen kijken. Dat was op zich een prima deal. Zonder klanten ervan op de hoogte gebracht te hebben krijg je nu echter reclame te zien bij de sport livestreams. En het maakt daarbij niet uit welk abonnement je op HBO Max hebt. Van basic met reclame tot aan het 4K-abonnement met Dolby Atmos, in combinatie met de sport add-on krijgt iedere kijker van HBO Max vanuit het niets reclame te zien bij de Eurosport livestreams.

Betalen voor minutenlange reclameblokken

Niet alleen bij het starten van de livestream, maar ook tussendoor krijg je nu minutenlange reclameblokken te zien. We hebben even getimed, maar tussen 16.00 uur en 17.00 uur gistermiddag kregen we drie reclameblokken te zien die ieder minutenlang door bleven gaan. Het nut van de livestreams is hiermee volledig weg, want je kan nu net zo goed weer naar de lineaire tv-kanalen gaan kijken. Consumenten betalen juist 5 euro extra per maand om geen reclame te hoeven kijken. Dergelijke grote wijzigingen van de algemene voorwaarden kunnen reden zijn om het contract te mogen ontbinden, helemaal omdat kijkers hier niet van op de hoogte zijn gebracht. We hebben afgelopen zaterdag Eurosport en HBO Max al om een reactie gevraagd, maar helaas geen antwoord gekregen.