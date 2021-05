FPS Boost komt naar nog eens 74 games op Xbox Series X en S

Microsoft maakt bekend dat nog eens 74 games mogen rekenen op de eerder dit jaar gepresenteerde FPS Boost-modus. Daardoor hebben nu bijna honderd Xboxgames, 97 om precies te zijn, een hogere framerate dan tijdens de release van die spellen.

Meer games met FPS Boost-modus

Met de FPS Boost kan de framerate van een oudere videogame flink verbeterd worden (soms tot wel 120 frames per seconde). Je hebt overigens zelf in de hand of de functie actief is of niet. Binnen de instellingen kun je de FPS Boost uitschakelen.

Op de lange lijst met videogames staan een aantal populaire titels, zoals Assassin’s Creed Unity, Deus Ex Mankind Divided, Wasteland 3 en Far Cry 5. Wil je weten welke games nog meer aan bod komen, dan kun je daarvoor het beste naar de website van Microsoft gaan.

Het mooie aan de modus is dat de ontwikkelaars van de videogames op de lijst zelf niet meer hoeven te sleutelen aan hun projecten. Microsoft maakt het zelf mogelijk dat de spellen in kwestie beter draaien op de nieuwe hardware. Daarom lijkt er ook zo veel vaart te zitten en zal de lijst in de toekomst echt nog wel verder uitgebreid worden. Backward compatibility is bovendien een paradepaardje van Microsoft deze generatie, dus het is niet gek dat het bedrijf hier op blijft inzetten.