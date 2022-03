F1 TV Pro krijgt vanaf juni ook Nederlands commentaar

Voor veel liefhebbers van de Formule 1 is het een lastige keuze. Het nieuwe seizoen begint volgend weekend al, maar hoe ga je het seizoen van 2022 precies volgen? Kies je voor Viaplay? Of neem je een abonnement op F1 TV Pro? En hoe zit het met Nederlands commentaar?

Nederlands commentaar vanaf juni bij F1 TV Pro

Bij Viaplay heb je sowieso Nederlands commentaar. Geen Olav Mol, maar het duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zullen het commentaar gaan verzorgen. Bij F1 TV Pro kun je zelf het commentaar kiezen. Waar je vorig seizoen gewoon het commentaar van Ziggo kon kiezen, daar is dat bij de start van het nieuwe seizoen niet het geval en moet je dus het Engelse of Duitse commentaar kiezen. Dat gaat echter wel veranderen. Ook F1 TV Pro heeft aangekondigd dat het met Nederlands commentaar zal komen, maar dit gaat nog even duren. Vanaf juni 2022 kun je ook op de streamingdienst van de Formule 1 luisteren naar Nederlandse stemmen tijdens de races.

Hoe dat precies uit zal pakken is onduidelijk. Neemt F1 TV Pro het commentaar van Viaplay over? Of gaat het in zee met Olav Mol? Daar moeten we nog even op wachten. F1 TV Pro heeft een e-mail gestuurd naar abonnees met het nieuws over de (voor nu nog onbekende) Nederlandse stemmen vanaf juni, zo bericht website Tweakers.