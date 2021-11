F1 TV-app is nu ook uit op Android TV, Google TV en Amazon Fire TV

Vandaag staan Hamilton, Verstappen en de andere coureurs klaar voor de strijd in Brazilië. Om te zorgen dat fans nog beter kunnen genieten van het racespektakel is de officiële F1 TV-app nu ook uit op Android TV, Google TV en Amazon Fire TV. Hij was er al op Apple TV.

In de app kun je de races selecteren die je wil zien, waarbij je zelf kunt kiezen welk camerastandpunt er wordt gekozen. Je kunt de beelden vervolgens op 1080p en 50 frames per seconde bekijken.

F1 TV-app

De Formule 1-organisatie schrijft: “De F1 TV-app, die aan het begin van het seizoen werd vernieuwd met nieuwe en verbeterde functies, is nu toegankelijker en gebruiksvriendelijker dan ooit tevoren met de introductie van de service op platforms en apparaten met een groot scherm.”

Naast de keuze uit 20 camera’s kun je live naar de teamradio’s luisteren, expertcommentaar beluisteren in het pitlanekanaal en kijken naar pre-race shows die alleen op F1 TV beschikbaar zijn. Je hebt daarnaast toegang tot het archief van alle F1 Grands Prix sinds 1970.

Van Ziggo naar ViaPlay

Je kunt met de app op je smartphone al langer casten naar Chromecast en AirPlay, maar dit moet het allemaal wat makkelijker maken. In tegenstelling tot Ziggo, dat nu in de laatste weken van zijn F1-contract zit, blijft de F1 TV-app wel beschikbaar in Nederland na het huidige seizoen. De rechten voor Formule 1 zijn gekocht door ViaPlay. Lees hier hoe ViaPlay in zijn werk gaat.

Een F1 TV-Pro-abonnement is nodig als je live F1-races wil kijken. Je bent hier 8 euro per maand aan kwijt. Een jaarabonnement is relatief goedkoper: dit kost 65 euro per jaar. Er is ook een standaard F1 TV-abonnement dat maandelijks 3 euro kost en jaarlijks 27 euro. Hiermee kun je races terugkijken, maar niet live kijken.

Vandaag start de race in Brazilië om 18:00 uur Nederlandse tijd. Lees hier hoe je Formule 1 kijkt in de beste kwaliteit.