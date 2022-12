Android heeft er een nieuwe gamestreamingdienst bij met Utomik Cloud

Mobiele gamers hebben er vanaf vandaag weer een nieuwe gamesdienst bij, want Utomik Cloud komt naar Android-telefoons toe. Je kent Utomik waarschijnlijk wel, want de dienst bestaat al enkele jaren. Voor een vast bedrag per maand kun je games uit het aanbod van honderden titels spelen op je pc. Het Nederlandse bedrijf wil daarmee een soort ‘Netflix voor games’ aanbieden. De gamesdienst breidt echter nu uit met spelen via de cloud. Je hebt dus geen pc of spelcomputer meer nodig, maar kunt gewoon op je smartphone een game aanklikken en direct spelen.

Vorige maand nog verscheen Utomik in de Gaming Hub voor Samsung-tv’s. Ook via de televisies van LG kun je inmiddels via de cloud spelen. Helemaal nieuw is Utomik Cloud voor Android. In eerste instantie krijg je via je Android-telefoon toegang tot 200 games, maar dit aantal zal volgens het bedrijf snel uitgebreid gaan worden. In totaal heb je via Utomik toegang tot ruim 1.400 games, waaronder series als Metro, Saints Row, Borderlands, maar ook indiegames als Deliver us the Moon en recentere titels als Arcade Paradise.

Vanaf vandaag kun je aan de slag met Utomik Cloud op Android. Je download de Utomik-app uit de Play Store, maakt een account aan en kiest je abonnement. Vervolgens is het gewoon een kwestie van een spel aanklikken en spelen maar. Je kunt de controller layout op het touchscreen gebruiken, maar ook een bluetooth-controller aansluiten.

Gratis spelen dit weekend

Utomik Cloud voor Android is vanaf vandaag beschikbaar en komt direct met een gratis weekend. Van 16 december tot en met 18 december kun je Utomik Cloud helemaal gratis uitproberen. Daarnaast kun je de streamingdienst voor games levenslang met 50 procent korting krijgen door tijdens deze actieperiode een abonnement af te sluiten. Je betaalt dan 4,49 euro per maand voor de clouddienst of 6,49 euro voor het familieplan (vier personen toegang). Naast de 200 games op Android heb je ook toegang tot de volledige catalogus van meer dan 1.400 games via pc of tv.

Bekijk de website van Utomik voor meer informatie.