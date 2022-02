Aankomende PlayStation 5-update voegt stembediening toe

De PlayStation 5 biedt gamers binnenkort toegang tot stembediening. Dat is een functie die reeds aanwezig is op de PlayStation 4, maar nog niet beschikbaar was op de PS5. Hiermee zet Sony niet alleen in op gemak voor iedereen, maar ook op toegankelijkheid in het algemeen.

PlayStation 5 bedienen met je stem

De nieuwe optie is straks eerst beschikbaar in bèta voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Je spreekt de PlayStation 5 aan door “Hey PlayStation” hardop uit te spreken. Het gaat overigens om een optionele functie; vind je dit niets, of blijven je vrienden maar games lanceren, dan zet je de optie gewoon uit.

Met de stembediening start je games en apps op en bedien je media op de console. In het kader van toegankelijkheid voegt Sony ook ondersteuning voor monogeluid toe aan headphones. Sommige gebruikers hebben gehoorverlies en kunnen daardoor niet profiteren van bijvoorbeeld stereo. Met mono als geluidsoptie, krijgen ze mogelijk meer mee van de audio.

Advertentie

Groepschats gaan daarnaast op de schop. Sony noemt die dingen voortaan parties en je mag zelf bepalen of dit openbare of afgesloten feestjes zijn. Wanneer je een party openbaar maakt, dan kunnen je vrienden meedoen zonder uitnodiging. Hun vrienden kunnen dan ook meedoen.

Verder maakt Sony het mogelijk dat PlayStation 5-eigenaars hun games kunnen sorteren op genre. Daarnaast kunnen ze op hun thuisscherm vijf games plaatsen waar ze direct toegang tot willen hebben. Meedoen aan de bèta is mogelijk voor een grote groep gamers, maar helaas geldt dat niet voor de mensen in Nederland.