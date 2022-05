Sony introduceert compacte FE 24-70mm F2.8 GM II standaard zoomlens

De FE 24-70mm F2.8 GM II is volgens Sony de kleinste en lichtste F2.8 standaard zoomlens binnen de G-Master serie en garandeert een indrukwekkende resolutie en bokeh waar deze serie om bekend staat. Dit objectief moet content creators de mogelijkheid bieden om scherpe en gedetailleerde beelden vast te leggen, zowel voor foto als video. Het optisch design bestaat uit vijf asferische elementen, waaronder twee precieze XA (exteem asferische) elementen.

De nieuwe lens heeft twee ED (extra-low dispersion)-glaselementen plus twee Super ED glaselementen. Samen met het nieuwe zwevende focusmechanisme controleert de lens effectief chromatische aberratie, astigmatisme en beeldvervorming. Zo krijg je een hoge resolutie bij alle zoominstellingen en diafragma-openingen. Ook in donkere omstandigheden moet de zoomlens voor een uitstekende helderheid zorgen door lichtvlekken en ghosting te reduceren. De nieuwe antireflectie-coating Nano AR Coating II draagt hier ook aan bij. De zoomlens is zeer geschikt voor bokeh-fotografie. De FE 24-70mm F2.8 GM II bereikt close-upprestaties met een minimale scherpstelafstand van 21 cm bij 24 mm en 30 cm bij 70 mm en met een maximale vergroting van 0.32x.

De FE 24-70mm F2.8 GM II levert een betrouwbare scherpstelling dankzij het gebruik van vier originele XD (extreme dynamic) lineaire motoren van Sony. De lens ondersteunt continue opnamen tot 30 fps voor foto’s en 4K 120p video-opnamen met autofocus. De lens biedt trackingprestaties met volledige AF, zelfs bij het maken van foto’s waar het diafragma enkele stops is verkleind. De trackingprestaties zijn volgens Sony twee keer sneller dan bij het vorige model.

Advertentie

De FE 24-70mm F2.8 GM II past perfect bij Sony’s compacte E-mount-camera’s uit het Alpha-systeem. Dit objectief weegt slechts 695 gram, dat is ongeveer 20% minder dan de originele 24-70 mm F2.8 G Master-lens. De lengte van de lens is met 16 mm verminderd en het totale formaat is ongeveer 18% kleiner.

Overige specificaties Sony FE 24-70mm F2.8 GM II

Zoom torsie-schakelaar om de dynamica van de zoomring op Tight of Smooth in te stellen

Een nieuwe diafragmaring met AAN-/UIT-klikschakelaar en een irisvergrendelingschakelaar

Twee aanpasbare (Focus Hold) knoppen

Een focusring die onmiddellijk en lineair reageert op subtiele bediening tijdens het handmatig scherpstellen

Nieuw ontwerp van de lenskap met een opening voor bediening van circulaire polarisatiefilters (dia 82 mm)

Het zwaartepunt ligt richting de lensbevestiging voor verbeterde hanteerbaarheid en bediening

Prijs en beschikbaarheid

De Sony FE 24-70mm F2.8 GM II is vanaf juni verkrijgbaar in de Benelux voor 2.400 euro.