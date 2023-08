Sony brengt twee nieuwe Alpha 7C-serie camera’s uit

De Alpha 7C II is uitgerust met een full-frame beeldsensor met circa 33 effectieve megapixels. Daarnaast beschikt dit toestel over de nieuwste foto- en videofuncties en prestaties in een compact en lichtgewicht design. De α7C II is ongeveer 12 cm breed x 7 cm hoog x 6 cm diep en weegt ongeveer 513 gram. Dit is de tweede generatie van de α7C-serie, die bekend staat om de combinatie van prestaties en functies in een compact formaat, waardoor deze camera geschikt is voor onder andere reis- en straatfotografie.

De Alpha 7C R is de nieuwste compacte full-frame Sony camera met verwisselbare lens die beschikt over hoge resolutie en rijke gradatieprestaties door middel van een beeldsensor met circa 61 effectieve megapixels. Deze camera beschikt over dezelfde sensor en krachtige processor als de Alpha 7R V en is qua afmeting en gewicht vergelijkbaar met de Alpha 7C II. De α7C R is met zijn hoge beeldkwaliteit en mobiliteit geschikt voor verschillende soorten fotografie, zoals portret-, wildlife- en landschapsfotografie.

Zowel de Alpha 7C II als de Alpha 7C R zijn uitgerust met dezelfde AI-technologie en BIONZ XR-processors als in Sony’s recentelijk gelanceerde camera’s (Alpha 7R V en Alpha 6700). Met de op AI-gebaseerde real-time tracking autofocus is de nauwkeurigheid van de objectherkenning van deze camera ook verbeterd. De 5-assige in-body beeldstabilisatie biedt een 7-stops voordeel bij het vastleggen van foto’s. Wat videoprestaties betreft, ondersteunen beide modellen hoogwaardige 4:2:2 10-bits video-opnamen tot 4K60p en ondersteunen ze Sony’s veelgeprezen S-Cinetone kleurprofiel voor een echte cinematische look. Daarnaast beschikken deze nieuwe camera’s over Active Mode in-body beeldstabilisatie, op AI-gebaseerde auto-framing, ondersteuning voor digitale audio-interface en andere functies die video-opnamen naar een hoger niveau tillen.

Belangrijkste kenmerken van de Alpha 7C II

Full-frame back-illuminated Exmor R CMOS beeldsensor met circa 33 effectieve megapixels en de nieuwste BIONZ XR processor voor hoge beeldprestaties voor zowel foto als video.

22% lichter en tot 45% minder groot vergeleken met de Alpha 7 IV.

De standaard ISO gevoeligheid loopt van 100 tot 51200 voor zowel foto als video (uitgebreide ISO 50 tot 204800 voor foto’s), waardoor opnamen met een hoge lichtgevoeligheid en minimale ruis mogelijk zijn.

Belangrijkste kenmerken van de Alpha 7C R

Full-frame back-side illuminated Exmor R CMOS-sensor met circa 61 effectieve megapixels en de nieuwste BIONZ XR processor voor beeldprestaties met een hoge resolutie en hoge definitie.

Ongeveer 29% lichter en 53% minder groot vergeleken met de Alpha 7R V.

Standaard ISO-gevoeligheid loopt van 100 tot 32000 voor zowel foto als video (uitgebreide ISO 50 tot 102400 voor foto’s).

7.0-stops optische 5-assige in-body beeldstabilisatie, waardoor zelfs lichte onscherpte op pixelniveau wordt gedetecteerd en gecorrigeerd.

Pixel Shift Multi Shooting die meerdere beelden opneemt en deze op een computer samenvoegt om een beeld met een nog hogere resolutie te creëren.

In combinatie met de gripuitbreiding GP-X2 die bij de Alpha 7C R wordt geleverd, ligt de camera nog beter in de hand en kun je comfortabel en stabiel fotograferen.

Gemeenschappelijke kenmerken van de Alpha 7C II en Alpha 7C R

Compact formaat en licht van gewicht

Beide modellen zijn eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk mee te nemen. De body’s hebben een compact formaat (beide modellen zijn ongeveer 12,4 cm breed x 7 cm hoog x 6,4 cm diep) en wegen ongeveer 515 gram. In combinatie met de FE 16-35mm F2.8 GM II groothoekzoomlens, die vanaf september 2023 verkrijgbaar is, worden de uitstekende beeldexpressie en supersnelle AF bereikt die uniek zijn voor Sony’s G Master-serie. Verder kan de gebruiker zijn favoriete lenzen kiezen uit de uitgebreide Sony E-mount serie van meer dan 70 objectieven en deze met deze body’s combineren. AF-prestaties met verbeterde onderwerpherkenning

Uitgerust met dezelfde AI-chip als de α7R V, herkennen beide camera’s dankzij Real-time Recognition AF onderwerpen met hoge nauwkeurigheid. Als je bijvoorbeeld een foto maakt van een persoon, wordt het onderwerp met hoge nauwkeurigheid gevolgd en vastgelegd door middel van de AI-technologie. Naast de bestaande herkenning van mensen en dieren in de α7C, kunnen de α7C II en α7C R nu ook vogels, insecten, auto’s, treinen en vliegtuigen herkennen met dezelfde hoge nauwkeurigheid. Geavanceerde videoprestaties

Met de Alpha 7C II en Alpha 7C R kan oversampling van respectievelijk 7K en 6K gebruikt worden om hoogwaardige 4K-video’s te schieten. Doordat deze camera’s zijn uitgerust met S-Log3 voor een dynamisch bereik van 14+ stops, bereik je rijke gradaties zonder over- en onderbelichting, zelfs in scènes met een hoog contrast. In de Log-opnamemodus kunnen LUT’s geïmporteerd worden, zodat de gebruiker een beeld krijgt van de uiteindelijke look van de content in postproductie. Daarnaast is de camera uitgerust met S-Cinetone, uniek voor Sony’s Cinema Line-technologie, waarmee direct (in de camera) een cinematische look gecreëerd kan worden met minimale nabewerking en natuurlijke midtones die essentieel zijn voor natuurlijke huidskleuren in bioscoopkwaliteit. Bedienbaarheid en connectiviteit

Beide camera’s beschikken over intuïtieve bediening met het nieuwste touch-menu, en zijn uitgerust met een vari-angle LCD-scherm. Dit scherm ondersteunt gebruiksvriendelijkheid. Bovendien kunnen alle knoppen worden aangepast voor optimaal opnamecomfort. De camera is uitgerust met 7.0-stops optische 5-assige in-body beeldstabilisatie ter ondersteuning van stabiel camerawerk. Op het gebied van connectiviteit zijn de camera’s geschikt voor de nieuwe Creators’ App. Met deze app kan je video’s en foto’s die met de camera zijn gemaakt uploaden naar een cloudservice, de camera op afstand bedienen en beelden op de camera overzetten naar mobiele apparaten.

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe Alpha 7C II is vanaf september 2023 verkrijgbaar in zilver en zwart bij diverse erkende Sony-dealers voor: