RØDE onthult nieuwe look voor de Wireless Micro: nu ook in kleur

08 oktober 2025 1 Minuut 0 Reacties
rode-wireless-micro-colours-campaign-orange

RØDE heeft vandaag een frisse, kleurrijke update aangekondigd voor de populaire Wireless Micro. Het draadloze microfoon-systeem is voortaan verkrijgbaar in drie opvallende kleuren: rood, oranje en blauw, natuurlijk naast de klassieke zwart-witvariant. Met deze nieuwe kleurenreeks krijgen makers nóg meer ruimte om hun eigen stijl te laten zien, en zich te uiten, ondersteund door draadloos topgeluid.

Røde

“Deze levendige kleuren markeren een nieuwe stap in de ontwikkeling van ’s werelds toonaangevende microfoon,” zegt Damien Wilson, CEO van RØDE. “De Wireless Micro staat al vanaf het begin voor professionele audio die voor iedereen toegankelijk is. Met deze nieuwe look kunnen makers niet alleen hun geluid, maar ook hun persoonlijke stijl laten spreken, allemaal met hetzelfde bekroonde systeem. De wereld van contentcreatie krijgt een kleurrijke upgrade, en RØDE loopt voorop. Dit is nog maar het begin.”

De gekleurde modellen zijn beschikbaar in een USB-C uitvoering. Het is RØDE’s missie om professionele audiotechnologie voor iedereen bereikbaar te maken. Extra functies zoals Direct Connect maken het bovendien mogelijk om de zender draadloos te koppelen aan iOS-apparaten via Bluetooth, met behulp van de RØDE Capture-app.

Ook het recent gelanceerde Wireless Micro Camera Receiver blijft beschikbaar: een compacte accessoire voor op de camera, die kan je gratis claimen via RØDE  bij elke Wireless Micro. Hiermee kunnen makers eenvoudig schakelen tussen smartphone- en camerasetups, zonder concessies te doen aan geluidskwaliteit, van spontane opnames tot professionele producties.

Onlangs nog uitgeroepen tot Beste Microfoon van 2025 door Rolling Stone, staat de Wireless Micro bekend om zijn ultra-compacte formaat, gebruiksgemak en kraakheldere audio. Met een oplaadcase op zakformaat (tot 21 uur batterijduur), USB-C aansluiting, Bluetooth-koppeling met iOS en de gratis Camera Receiver, is dit systeem dé keuze voor elke maker die op zoek is naar een flexibele, betaalbare en stijlvolle draadloze microfoonoplossing.

