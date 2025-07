Bevestiging

Als eerste een keuze: Bij draadloze opklembare of klipbare microfoons is er qua uitvoering een zichtbaar verschil tussen de opklem/clipbare microfoonmodules en de Lavaliers. Bij de microfoonmodule gaat het om een microfoon- en zenderconstructie in een klein blokje. En in het geval van een Lavallier om een losse opclipbare dasspeldmicrofoon die je met een kabeltje aan de zendermodule verbindt. De Wireless GO3 is in de eerste instantie een set met transmitter-microfoonmodules. Lavaliers kan je achteraf toevoegen.



Een complete microfoonmodule heeft als voordeel dat de lijntjes voor het microfoondeel en de elektronica kort zijn, er geen (te verbergen) extra microfoonkabeltje van de Lavallier nodig zijn en het geheel een stuk degelijker is. Een Lavallier draagt lichter met slechts een daspeldmicrofoon en de transmitter aan de broekriem en is meer verborgen voor de kijkers thuis. Een kwestie van esthethiek en wel/niet verborgen werken.

De Røde Wireless GO3 microfoonmodule klemt de video-maker of andere content creator aan een borstzak, jasje (revers), bloesje of T-shirt. Hoe zichtbaar dat bij de opname is hangt af van de locatie en gekozen kleurstelling. De ontvanger kan zowel opgeklemd als in de accessoireschoen van de camera geschoven worden.