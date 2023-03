Review: Panasonic Lumix S5II – Een ware fullframe systeemtopper

Een ware videocamera

Panasonic positioneert de S5II als een ware fullframe videocamera. Deze claim is zeker correct. Naast uiteraard 4K UHD (Standaard en Cine) op 60p ook 6K (UHD en DCI in 4:2:2 10 bit) op 30p en zelfs open gate 6K 3:2 op 30p in 4:2:2:0 10 bit. N.B.: Onder open gate verstaat men het volledig uitlezen van alle beeldinformatie van de sensor voor het te creëren beeld. In dit geval 5952 x 3968 pixels in een 3:2 beeldverhouding. Vanuit dit opnamebestand creëert de camera andere videoformaten met de hoogst mogelijke resolutie. Ook slow motion bij 180p. Die extra 6K capaciteit van de sensor wordt tevens ingezet voor een betere 4K beeldkwaliteit door middel van oversampling. En zoals gebruikelijk bij videocamera’s van Panasonic is er een grote keuze uit verschillende videoformaten, -standaarden en variabele beeldsnelheden (VFR).

De cinematograaf kan uit meerdere verschillende kleurprofielen kiezen. Wij noemen de 14+ stop V-log en V-Gamut. Met de Real Time LUT-functie kan je direct in de camera aan de slag met hoogwaardige perfecte kleurcorrecties. De professionele gebruiker zal de Waveform Monitor, Vector Scope, Zebra-patroon, regelbare Systeemfrequentie en Synchro Scan beslist waarderen.

De geboden beeldkwaliteit bij video is zondermeer heel hoog voor deze prijsklasse. Let wel op de juiste objectiefkeuze als je streeft naar een filmische look en 6K-scherpte. Keuze genoeg bij de L-mounts van Panasonic en Sigma. Er is Native Dual-ISO aan boord voor de aan de lichthoeveelheid aanpasbare gevoeligheid met zo min mogelijk beeldruis. De waarde is afhankelijk van de gekozen standaard of V-Log. De Dual Native ISO waarden zijn 640 en 4000, normaal 100 en 640 of Cine 200 en 1.250.

De opslag verschilt qua beschikbaar CODEC-formaat tussen de gewone S5II en S5IIx. De eerste biedt H.264 en H.265 Long GOP in .MOV en MP4. De X-versie doet daar nog ProRes en All-Intra bij. Het Hybride Fasedetectie AF-systeem bewijst zijn waarde bij video. Bij het verstellen van de optische scherpte krijg je geen hinderlijke overshoot (het voorbij schieten of blijven scherpstellen) meer. Tevens is belangrijk dat de camera kan controleren of het onderwerp nog steeds in focus is zonder opnieuw te moeten zoeken met de objectieffocus. De tracking stelt niet teleur.

De waveform- en vectordisplays komen goed van pas bij het instellen van de belichting en witbalans. Tevens kan de S5II de belichting uitdrukken in de professionele sluiterhoek. Het dynamischbereik omvat 14 stops. Tijdcode ontbreekt niet. Andere welkome videomogelijkheden zijn full range HLG-opnamen, synchroscan (tegen flikkerende lichtbronnen of beeldschermen), Zebras, peaking, breathing correctie en 4-kanaals audio met XLR-adapter. Zoals wij gewend zijn van Panasonic is de geluidsregistratie met externe microfoons boven gemiddeld. Verder bij de audio-adapter line-input en dual gain settings bij de input. Alle geluidsinstellingen en het volume per kanaal zijn zichtbaar op het viewerscherm en in de OLED-kleurenzoeker.

Het uitstekende 3 inch kantel- en draaibate viewer-touchscreen met een 1,84 megadot resolutie biedt alle kijk- en beoordelingsgemakken voor de videofilmer. De scherm-layout is net bij de Panasonic Varicams en Arri. Met het vernieuwde koelsysteem via interne ventilator kan de gebruiker in de hoogste resoluties zo lang doorfilmen als de geheugenkaart en accu toelaten. Dit tot een maximumtemperatuur van 40 graden Celsius.

Bij het handmatig scherpstellen is er keuze uit lineair en niet-lineair. In het eerste geval verloopt de zoombeweging geleidelijk (elke slag hetzelfde) en in het tweede via de filmische focuspull. Je kunt de scherpstelslag in stappen van 30 graden variëren van 90 tot 360 graden.

Panasonic heeft gekozen voor twee hoogwaardige UHS-HII SD-slots. Er is geen CFExpress-geheugensleuf. Volgens Panasonic bieden de snelle top SD-kaarten voldoende schrijf & leessnelheid. Wie RAW-output, meer bits en ProRes compressieformaten plus ALL-Intra-codering met 800 Mbps wil, kan voor het model S5IIX met mogelijkheid tot externe SSD-recording via de USB-uitgang kiezen. Desgewenst is de RAW-optie ook optioneel los voor de standaard S5II te koop.