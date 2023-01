Profoto Connect Pro flitstrigger nu ook beschikbaar voor Leica SL-systeem

Voor meer dan een eeuw produceert Leica Camera AG uitstekende precisie-instrumenten, en beeldkwaliteit is daarbij altijd het hoofddoel van hun productontwikkeling geweest. De samenwerking tussen Leica en Profoto concentreert zich daar dan ook op. De Profoto Connect Pro flitstrigger is nu ook beschikbaar voor camera’s van het Leica SL-systeem. Hierdoor krijgen fotografen volledige controle om de balans tussen omgevingslicht en flitser bijzonder snel en precies op elk moment op de set in te stellen.

De Profoto Connect Pro dient als afstandsbediening en centrale hub tussen camera en flitsers. Het wordt via de flitsschoen met de camera verbonden en is meteen klaar voor gebruik. Met zijn duidelijke en intuïtieve bediening werkt de slanke flitstrigger betrouwbaar en met consistente prestaties onder wisselende lichtomstandigheden. Hierbij kunnen de bewezen TTL- en HSS-functies de workflow nog verder versnellen. In de automatische stand wordt het flitsvermogen automatisch berekend waarna het met de Connect Pro kan worden aangepast. In de handmatige modus hebben fotografen de mogelijkheid om de belichting aan te passen aan hun persoonlijke stijl.

Prijs en beschikbaarheid

De Profoto Connect Pro is per direct verkrijgbaar vanaf 389 euro.