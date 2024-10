Review: Triangle Capella – Stijlvol en zonder gedoe muziek

Een tikje excentriek

Triangle ontwerpt luidsprekers die doorgaans een zekere Franse schwung bezitten. Je hebt luidsprekers die gaan voor discretie en zichzelf wegcijferen, de Capella zit eerder in de andere uithoek waar weergevers zitten die zich even graag laten horen als zien. Een van de specialiteiten van Triangle zijn weelderige afwerkingen die hun speakers een zeer luxueuze uitstraling geven. Ook voor de Capella zijn er dergelijke heel somptueuze keuzes beschikbaar. De meest traditionele is een witte editie, unieker zijn de zwarte, bruin en blauwe uitvoeringen. Wat die laatste drie apart maakt, is dat er een organisch patroon net onder de laklaag lijkt te zitten. Het is niet echt een klassiek houtpatroon, maar meer een soort huwelijk tussen knopen in hout en de vlekken van een jaguar. Een tikje excentriek maar wel bijzonder, bekijk de foto’s maar.

Deze afwerking wordt mooi gecomplementeerd door enkele fijn afgewerkte metalen elementen, waaronder de metalen basis onderaan de speaker. Deze tilt de luidspreker een paar centimeters hoger en laat de baspoort in de basis van Capella ‘ademen’. Een slimme vondst, want dankzij deze elegante constructie kun je deze speaker makkelijk in een kamer plaatsen. Ook wat dichter bij een muur.

Een gevolg van die onderliggende baspoort is dat je de Triangle-speaker niet zomaar op een willekeurige stand kunt parkeren. Er moet een grotere bovenplaat zijn waarop het metalen frame kan rusten. Bij het merk zelf is de S05 Speaker Stand – redelijk geprijsd aan 279 euro per paar – met een glazen bodem de juiste keuze. Eigenlijk is deze stand voor een ander model ontworpen, maar qua kleurstellingen vind je wel altijd een goede match. Enkel bij de bruine uitvoering is de Dark Wood-afwerking van de S05 iets minder complementair.