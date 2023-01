Nieuwe uitgave: Digital Movie 149 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

SOUNDBAR: Polk MagniFi Max AX SR – De beste soundbar van Polk

De afgelopen weken hebben we de nieuwste soundbar van Polk het geluid laten verzorgen bij onze televisie. Hoe presteert de Polk MagniFi Max AX SR tijdens het kijken van films en series en het beluisteren van muziek? We vertellen je het in deze review van de Polk MagniFi Max AX SR.

DIGITAL TEST

CAMCORDER: Panasonic HC-X2 – Een echt lekker werkende up-to-date 4K camcorder

Gelukkig weer eens een echte up-to-date camcorder met geïntegreerd objectief toegesneden op de gevorderdere hobbyist, prosumer en kleine professional. Tussen de recente lawine van videofilmende hybride systeemcamera’s zou je bijna gaan denken dat de goede betaalbare en veelzijdige camcorder aan het uitsterven was. Echt niet dus!

SOUNDBAR: Sennheiser Ambeo Soundbar Plus – Een indrukwekkende surroundervaring

De Sennheiser Ambeo Soundbar Plus is een 7.1.4-kanaals soundbar, bedoeld als aanvulling bij de geprezen maar peperdure originele Ambeo, die vanaf nu de Ambeo Soundbar Max heet. De soundbar kost 1.499 euro en kan uitgebreid worden met maar liefst vier draadloze subwoofers.

OLED-TV: Panasonic TX-55LZW984 – Voor uitstekende beeldkwaliteit zit je goed…

Beeldkwaliteit staat centraal bij deze Panasonic OLED-tv die heel wat eigenschappen deelt met het topmodel. Het lijkt een goede keuze voor gamers, filmliefhebbers en sportfans, maar op welk vlak lever je wat prestaties in? En is hij goed geprijsd om de strijd met de concurrenten aan te kunnen?

MOTORZOOM: Fujinon XF18-120mm F4 LM PZ WR – Een veelzijdige motorzoom voor de video- en fotograaf

De PZ van dit Fujinon XF18-120mm zoomobjectief staat voor powerzoom. In de praktijk een door elektromotoren aangedreven zoomobjectief. Daar zit menig videograferende gebruiker van hybride systeemcamera’s op te wachten. Ook voor de fotograaf is een F4 lichtsterke 18-120 mm motor zoom een aantrekkelijk alternatief voor een aantal vaste brandpunten. Doe daar bovenop nog eens de goede optische en mechanische kwaliteit van Fujifilm plus spatwater- en stofdicht en je hebt een prima allrounder in handen.

DIGITAL PRAKTIJK

Verlichting bij video – Van een sprankje licht tot een briljant beeld

Licht maakt de geschoten videobeelden. Dit zowel bij weinig, als veel licht en het verdelen van helder en donker. Verlichting met een videolamp helpt aanzienlijk om jouw opnamen te verbeteren. Dit zowel binnen als buiten bij close-ups, videoblogs en in kleinere en grotere ruimten. En daarvoor is er een ruime keuze uit opsteekpanels, stuidiolampen en ringlichten. Digital Movie bespreekt in dit artikel de mogelijkheden van en typen continue videoverlichting.

Modelspoorbanen in beweging – Van overzicht en bewegend detail tot meerijden

Modelspoorbanen zijn in Nederland weer heel populair. Zeker na het tv-programma ‘De Grote kleine treinen competitie’ met André van Duin als presentator. De bewegingen en het modelbouwlandschap vormen een intrigerend onderwerp voor video. Er beweegt van alles, er valt veel te zien en shots variëren van close-up en macro tot overzichten en het vogelperspectief. Ook kan de camera zelf meerijden. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk als videohobbyist?

Filmen met natuurlijk licht – Je kunt nog mooiere buitenfilms maken als je bewuster omgaat met natuurlijk licht. De zon is niet alleen gratis, maar vooral zeer gevarieerd en levert fantastische effecten op.

Industrie: Imposante architectonische schoonheid, techniek en actie

Nederland is een echt industrieland met tal van productiefaciliteiten. Daar zitten ware juweeltjes van videontwerpen tussen. Heel geschikt voor een documentaire, creatief architectonische verkenning of een boeiende duik in de techniek. Kijk eens rond in de eigen omgeving, naar opendagen en intrigerende actiemomenten. Zij wachten op jouw camcorder of hybride systeemcamera!

DIGITAL ACHTERGROND

Wat betekent ISO nu eigenlijk? – Grote invloed op de beeldkwaliteit

In de basis is ISO een maat voor hoe gevoelig de foto- of videocamera is voor het aanwezige licht. Hoe hoger de ISO-waarde bij des te minder licht kan je nog opnemen. En hoe lager des te minder lichtgevoelig. Daarnaast heeft de ingestelde ISO-waarde behoorlijk wat invloed op de kwaliteit van het uiteindelijke beeld. En dan heb je ook nog videocamera’s die met twee afzonderlijke versterkte ISO-ranges, (Native) Dual-ISO werken. Hoe zit dat nu in de praktijk?

DIGITAL PRODUCTNIEUWS

Panasonic LUMIX S5IIX en LUMIX S5II

RUBRIEKEN

Tips & Trucs van Video College

DigitalNova

DIGITAL TRENDS

Home Cinema 2022

DIGITAL FILM

Tien films die je in 2022 gezien moest hebben

De belangrijkste steunpilaren van SkyShowtime

Wishlist 2023

