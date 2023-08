We zijn inmiddels een jaar verder na de Osmo Action 3 en dus is het weer tijd voor een nieuwe versie van de actiecamera. DJI zet de nieuwe actiecamera Osmo Action 4 echt in de markt als de ultieme reisgenoot voor avonturiers, zodat je ieder moment kunt vastleggen en kunt delen. De beeldkwaliteit wordt geleverd door een 1/1.3 beeldsensor met een breed f/2.8 diafragma en 2.4μm-equivalent pixelgrootte. Hiermee zijn beelden mogelijk tot een resolutie van 4K met 120 beeldjes per seconde en een brede kijkhoek van 155°.

Stabiliteit tijdens het hiken, mountainbiken of welke andere avontuurlijke activiteit dan ook is erg belangrijk. 360° HorizonSteady stabilisatie, waaronder RockSteady 3.0/3.0+ voor First Person View (FPV) opnamen en HorizonBalancing /HorizonSteady moeten zorgen voor stabiele beelden in hoge kwaliteit in alle scenario’s. De 10-bit D-Log M-kleurmodus biedt meer dan één miljard kleuren en een groot dynamisch bereik.

Niet is zo vervelend als een lege batterij waardoor je alle actie mist. De batterij van de Osmo Action 4 gaat 2,5 uur mee en dankzij snelladen is de batterij alweer 80 procent vol binnen 18 minuten. Het vriesbestendig ontwerp zorgt ervoor dat je ook bij -20 graden Celsius kunt filmen, alhoewel de batterijduur dan wel iets omlaag gaat. Via de LightCut-app kun je via wifi een verbinding opzetten tussen actiecamera en smartphone om beelden te bewerken en te delen. Daarnaast zijn er ook weer een flink aantal accessoires beschikbaar om het potentieel van de actiecamera te benutten.

Prijs en beschikbaarheid

De Osmo Action 4 Standard Combo heeft een verkoopprijs van 429 euro en omvat de Osmo Action 4, één Osmo Action Extreme Battery, de Osmo Action Horizontal-Vertical Protective Frame, de Osmo Action Quick-Release Adapter Mount, de Osmo Action Curved Adhesive Base, een Osmo Locking Screw, een Type-C naar Type-C PD-kabel, een Osmo Action Lens Hood en een Osmo Action Anti-Slip Pad. Er is ook een Adventure Combo voor 529 euro met extra accessoires, waaronder in totaal drie Extreme-batterijen. Meer informatie lees je op de website van DJI.