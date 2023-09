Godox MovieLink II M2: Veelzijdige draadloze microfoonset met helder geluid

Je kent het wel, de camera opstellen en een spreker vanaf enige afstand opnemen. Al snel klinkt de stem dan niet meer kraakhelder, valt het volume tegen en dringt storend omgevingsgeluid binnen. Daar gaat de kritische luisteraar zich flink aan ergeren!

Of het nu om video-opnamen bij een camcorder, hybride systeemcamera, smartphone of wellicht een podcast gaat, een dasspeld of Lavalier-microfoon verbetert die geluidskwaliteit aanzienlijk. Dit door de korte afstand tot de mond van de spreker, omnidirectionele opnamerichting en de hoogwaardige stemgerichte microfoonkwaliteit van doorgaans 50 tot 20.000Hz.

Draadloos

Een Lavaliermicrofoon verbindt je bij voorkeur met een draadloze microfoonset. De op te spelden/klemmen microfoon gaat via een (onzichtbaar) weg te werken minikabeltje naar de zender (transmitter met antenne). Die zit met een clip onder een jasje of trui maar kan ook aan de broekriem bevestigd worden. De zender verzorgt meestal ook de voorversterking van de microfoon.

Advertentie

De ontvanger (receiver met antenne) verbindt de gebruiker aan de audio-ingang (3.5mm minijack of XLR) ingang van het opnameapparaat. Bij een camcorder of videofilmende fotocamera gaat deze receiver zelf op de accessoireschoen, rig of elders met klittenband.

Bij de draadloze verbinding tussen zender en ontvanger zijn van belang:

De bandbreedte, veelal 2,4GHz.

Het aantal frequenties (voor het geval dat een ander op dezelfde zit) en meerdere kanalen bij twee zendunits units of meer.

De onderdrukking van ruis (70dB of meer), interferentie en vervorming.

Verder zijn punten van aandacht de volumeregeling, een mute-functie, het bereik van de zender (30-50 meter is ruim voldoende) en de voeding, in de vorm van een oplaadbare accu of Alkaline-batterij. En hoe kleiner en lichter de zend- en ontvangkastjes zijn des te comfortabeler.

Godox MovieLink II M2

Deze draadloze MovieLink II M2 microfoonset van Godox bestaat uit twee Lavalier-microfoons, twee transmitters met ook zelf een ingebouwde mic, een receiver, twee windkapjes voor de Lavaliers, plus ook ‘kattebontjes’ bij de receivermics voor de demping van ongewenst bijgeluid, 3.5mm geluidskabeltjes (TRS-TRS en TRS-TRRS X1) en bevestigingsmaterialen. Naast klemmetjes, en de accessoireschoen-adapter ook magneetbevestiging voor de zenders en een polsbandje. Dit alles vervat in een handige opbergdoos met magneetsluiting. Deze hardcase is tevens de USB-oplader voor de drie systeemkastjes. Heel handig want zo zitten deze drie units na het opbergen en het aansluiten van de bijgesloten oplaadkabeltjes altijd op de volledige capaciteit. N.B.: Je kan desgewenst ook per stuk opladen. Verder ook een zacht opbergbuideltje voor onderweg.

Twee microfoons betekent dat je naast tweemaal mono ook met stereo kunt werken. Op elke zender zit een mute-knop naast de powerknop. Naar keuze de opname via de onopvallende Lavaliermic of de ingebouwde microfoon van de transmitter zelf.

Pairing voor het verbinden doe je via een drukknopje. Dat gaat best gebruiksvriendelijk en het systeem is vaak al direct uit de doos al onderling verbonden. Op de receiver zit de volume hoger/lager-knop. En de microfoonplugjes steek je in de 3.5mm ingang op de zender. De gekleurde LCD minidisplays van de transmitters en receivers laten alle instellingen en functies goed zien. De verbinding gaat via frequency hopping (naar de meest geschikte frequentie) op de 2,4GHz-band. Kortom een heel complete draadloze microfoonset. Vandaar ook de toevoeging Systeem.

Praktijk en conclusie

Wij hebben een zwak voor microfoons en bezitten er op de redactie ook een ruim aantal. Wat ons direct bij de Godox MovieLink II M2 opvalt zijn de geringe afmetingen van de zender- en ontvangstkastjes. Niet groter dan een doorsnee luciferdoosjes (5 x 4 cm) en een gewicht van 27 gram. Dat is bij (oudere) concurrenten wel eens anders. De Godox MovieLink II M2 zit beslist niemand in de weg.

Het geluid klinkt kraakhelder. Dit zowel met als zonder Lavalier-mic. Nauwelijks ruis of ongewenst bijgeluid. De Lavalier scoort voor ons gehoor net iets beter. Het volume laat zich nauwkeurig aanpassen en het dynamisch bereik stemt tot tevredenheid. De gevoeligheid bedraagt -32dB/-2dB en de SPL: 120dB. Al met al een stuk mooier dan bij tal van andere voordelige microfoonsets van de (Chinese) websites. Er zijn natuurlijk betere combinaties maar daar betaal je ook een stuk meer voor!

In de praktijk haalden wij een zendafstand tot 30 meter en een accuduur van zes uur. Op de set kan je maximaal zes systemen combineren. En met twee kanalen ook twee interviewers met elk een eigen microfoon inzetten. Voor de prijs en geboden kwaliteit plus mogelijkheden is de Godox MovieLine II M2 beslist een aanrader. Klinkt kraakhelder, biedt handige functionaliteit bij het opladen, je krijgt meteen twee Lavaliermicrofoons plus transmitters, een informatieve display en de set is vrijwel geheel compleet. Voor XLR is er een extra verloopkabeltje naar 3.5mm mini-jack nodig. Er is alleen geen optie voor interne opnameregistratie aan boord.

Prijs & Info

Godox MovieLink II M2 € 239,-

Advertentie

Disnet, www.disnet.nl