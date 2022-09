Canon introduceert vijf nieuwe 4K-camcorders

De nieuwe videocamera’s van Canon zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder documentaires, bedrijfsevenementen en het onderwijs. De vier professionele nieuwe camcorders zijn de XA65, XA60, XA75 en de XA70. Ook is daar de geavanceerde Legria HF G70 videocamera. De camera’s bieden 4K-kwaliteit, HD UVC-streaming via USB-C, geavanceerde autofocus en gezichtsherkenning.

De XA65/XA60 en de XA75/XA70 zijn uitgerust met de de DIGIC DV6-beeldprocessor en voorzien van respectievelijk de 1/2.3”-type CMOS-sensor en 1.0”-type CMOS-sensor om 4K UHD- en Full HD-beelden vast te leggen met behulp van oversampling. Met een brandpuntsafstand die overeenkomt met 35mm bieden de XA65/XA60 20x optische zoom en de XA75/XA70 een 15x zoom. De professionele modellen ondersteunen 40x digitale zoom die bij de XA65/XA60 tot maar liefst 800x is uit te breiden en bij de XA75/XA70 tot 600x. Naast perfecte video-capaciteiten, beschikken deze camcorders over een nieuw 3,5-inch Touch Panel lcd-scherm en een hoge-resolutie EVF-zoeker om de bediening dan wel gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

De nieuwe Legria HF G70 is ontworpen voor ambitieuze film- en documentairemakers en is een multifunctionele camcorder die professionele mogelijkheden biedt in een gebruiksvriendelijke body, zodat content creators kunnen filmen als een professional. Deze camcorder heeft een 1/2.3-type CMOS-sensor en een hoogwaardige 20x zoomlens. Dit Legria-model legt 4K UHD-video vast in MP4 en oversampled HD-content voor een uitstekende videoresolutie.

Belangrijkste kenmerken

XA75/XA70 – de belangrijkste kenmerken

1.0 inch-type CMOS-sensor en DIGIC DV6-processor voor 4K UHD-opnamen

15x optische zoom met 40x digitale zoom

DUAL Pixel CMOS AF en Face Tracking

Dual XLR-audio-ingang met 4-kanaals audioregistratie

Ondersteuning van infrarood beeldregistratie

USB Video Class (UVC) ondersteuning

3G-SDI (uitsluitend XA75) en HDMI-signaaluitgang

XA65/XA60 – de belangrijkste kenmerken

1/2.3 inch-type CMOS-sensor en DIGIC DV6-processor voor 4K UHD-opnamen

20x optische zoom met 40x digitale zoom

Dual XLR-audio-ingang met 4-kanaals audioregistratie

Ondersteuning van infrarood beeldregistratie

USB Video Class (UVC) ondersteuning

3G-SDI (uitsluitend XA65) en HDMI-signaaluitgang

Legria HF G70 – de belangrijkste kenmerken

4K UHD 1/2.3-type CMOS-sensor

Hoogwaardige 20x zoomlens

USB-C-uitvoer voor streamen

Hybrid AF

Oversampled HD-verwerking

Prijzen en beschikbaarheid

De Legria HF G70 is vanaf oktober beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van 1219,99 euro. De XA60 en de XA65 tevens in oktober met adviesprijzen van respectievelijk 1729,99 euro 2339,99 euro. De XA70 en XA75 zijn vanaf december beschikbaar voor prijzen van 2439,99 euro en 3049,99 euro.

