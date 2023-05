Telly: Een gratis televisie in ruil voor je data?

Een gratis televisie klinkt natuurlijk leuk. Het bedrijf Telly van mede-oprichter Ilya Pozin van Pluto TV gaat het binnenkort daadwerkelijk aanbieden. En op het eerste gezicht ziet de televisie er nog best goed uit ook. Het gaat om een 55-inch 4K HDR-paneel (lcd) met TellyOS, het besturingssysteem van het bedrijf. Aangezien streamingapps nog niet ondersteund worden krijg je er ook nog gratis een 4K Android TV dongle bij.

De televisie van Telly komt daarnaast met een soundbar met vijf drivers en zelfs een tweede (kleiner) scherm onderaan. En dat volledig gratis! Of nou ja, je moet betalen met je data. En dat is het addertje onder het gras. Bij het aanvragen van de gratis televisie van Telly moet je namelijk een complete vragenlijst over je huishouden invullen. Zo krijg je namelijk gericht advertenties op dit tweede scherm te zien, naast dat dit scherm ook kan dienen om bijvoorbeeld sportuitslagen, het weerbericht of de beurskoersen te tonen. Aan de rechterkant van het tweede scherm is ruimte voor advertenties.

Jij bent het product

Het idee is natuurlijk leuk. Volgens Telly hebben alle smart-tv’s tegenwoordig in meer of mindere mate advertenties, maar moet je nog altijd voor de televisie betalen. Bij Telly hoeft dit niet. De adverteerders betalen voor je televisie. Jij bent het product. In de voorwaarden staan ook een aantal strenge regels. Zo moet de televisie altijd verbonden zijn met wifi en internet, mag je geen advertenties blokkeren en blijft de televisie eigendom van Telly. Als je je niet aan de voorwaarden houdt, dan wordt er alsnog een bedrag van 500 dollar van je creditcard afgeschreven.

Telly heeft ook een camera voor videobellen en dat is potentieel natuurlijk heel interessant om in de huiskamer mee te kijken. In de voorwaarden staat het niet expliciet omschreven, maar voorwaarden kunnen altijd wijzigen. Bovendien staat er volgens website The Verge wel dat Telly informatie kan verzamelen over de content die je bekijkt, de tv-kanalen, hoe lang je kijkt, je zoekopdrachten, welke knoppen je indrukt en ‘de fysieke aanwezigheid van individuen die de televisie gebruiken’. Dat lijkt er toch op alsof de camera kijkt of je aanwezig bent.

Voordat je nu direct naar de website van Telly surft. Voorlopig kun je alleen deze gratis televisie in de Verenigde Staten aanvragen. De privacyregels zijn bij ons in Europa gelukkig ook een stuk strenger op dit gebied, dus een bedrijf als Telly moet zich hier aan veel strengere regels houden. Kijk echter niet raar op als we dit in de toekomst steeds vaker gaan zien.