Gratis Telly-televisie met tweede scherm voor advertenties blijkt populair

De Telly is een vrij basic lcd-televisie, inclusief alle smart tv-features die je vandaag de dag mag verwachten. Het unieke van dit model is echter dat er geen prijskaartje aanhangt. Je kunt de televisie gratis bestellen, maar je moet dan wel genoegen nemen met een tweede scherm dat onder de televisie hangt en continu gepersonaliseerde data en advertenties toont. De Telly toont deze advertenties op basis van je kijkervaring en de activiteit in de ruimte waarin de televisie staat of hangt.

Inmiddels hebben 100.000 Amerikanen zich aangemeld voor een gratis Telly-televisie en het bedrijf verwacht dat deze aantallen nog flink zullen oplopen. Telly hoopt in 2023 al 500.000 gratis televisies te verschepen en in 2024 moet dit stijgen naar miljoenen stuks. Volgens het bedrijf verschilt de Telly niet eens zoveel van een normale smart tv, waarover de privacyzorgen de laatste jaren ook alleen maar toenemen.

Telly maakt gebruik van zogenaamde data brokers die met de verzamelde data op de televisie advertenties verkopen. Naast het analyseren van het kijkgedrag beschikt de televisie over een bewegingssensor waarmee beweging in de ruimte waargenomen worden, maar het bedrijf achter de Telly belooft dat er geen camerabeelden opgenomen worden en er ook geen gezichtsherkenning gebruikt wordt.