Sharp brengt EQ-serie met quantum dot-tv’s uit

De EQ-serie televisies van Sharp zijn 4K-modellen die zijn uitgerust met een quantum dot-filter. Die kennen we onder meer van de QLED-televisies van Samsung en TCL. De techniek moet zorgen voor rijkere kleuren en een hoger contrast. HDR wordt ondersteund in de vorm van HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) en Dolby Vision. Ook is Sharp’s AQUOS Smooth Motion-technologie aanwezig voor een vloeiende weergave.

Op hebt gebied van audio zijn de modellen uitgerust met Dolby Atmos en DTS:X. Het audiosysteem is een 24-Watt tweeweg luidsprekersysteem van Harman Kardon, speciaal ontwikkeld voor de EQ-serie. De televisies komen met Android TV, versie 11, en bieden toegang tot spraakbediening met de Google Assistant. Daarnaast wordt de Google Stadia gaming-streamingservice ondersteund en zijn er vier HDMI 2.1-poorten met ALLM aanwezig. Verder zijn Bluetooth, Chromecast, een micro-SD-kaartlezer, een AUX-uitgang en twee USB-poorten beschikbaar voor het afspelen van extra multimedia-inhoud.

De aluminium behuizing en luidsprekergrill geven de televisies een verfijnde afwerking. Er zijn vier verschillende schermformaten verkrijgbaar in zowel zwart (EQ3) als zilver (EQ4) met verschillende frontroosters. De prijzen zijn alsvolgt;