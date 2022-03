Samsung stelt lancering kleinere microled-televisies wederom uit

Afgelopen januari kondigde Samsung aan microled-televisies in formaten van 89-inch en 101-inch op de markt te brengen. Eerder onthulde Samsung al een model van 146-inch. De kleinere modellen zouden vanaf mei van dit jaar geproduceerd worden, maar dat lijkt nu weer uitgesteld. Volgens bronnen van het Zuid-Koreaanse The Elec is de productie van het 89-inch model uitgesteld naar het derde kwartaal van dit jaar. De productie van de 101-inch variant is uitgesteld zonder een nieuwe datum vast te zetten.

De reden achter dit besluit is dat het nog altijd erg lastig is een microled-televisie te produceren. De nieuwe modellen maken gebruik van nog kleinere led-chips en een LTPS (low-temperature polycrystalline silicon) paneel, terwijl het eerste model geprinte PCB’s gebruikte. Op basis van deze techniek zou Samsung dit jaar nog wel een 99-inch variant op de markt willen brengen.

De microled-techniek lijkt nog lang niet klaar voor de massa, zowel qua productie als qua prijs. Eerder doken berichten op dat het 89-inch model ongeveer 80.000 dollar zou gaan kosten.