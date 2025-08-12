Nieuws Beeld Lcd led tv's

Samsung lanceert Micro RGB-tv voor 30.000 euro

12 augustus 2025 1 Minuut 0 Reacties
Samsung kondigt zijn eerste micro RGB-televisie aan. Dit nieuwe scherm, met een diagonaal van 115 inch, is volgens Samsung het eerste ter wereld dat gebruik maakt van een Micro RGB-led-achtergrondverlichting. Hiermee wordt precisie in kleurweergave en contrast geboden.

De kern van de technologie wordt gevormd door individueel aanstuurbare rode, groene en blauwe leds die elk kleiner zijn dan 100 micrometer. Deze micro-leds zijn in een ultrafijn patroon achter het scherm geplaatst. In tegenstelling tot conventionele verlichting maakt deze opstelling het mogelijk om elke individuele led uiterst nauwkeurig te regelen. Het resultaat is een hoge kleurnauwkeurigheid, die voldoet aan de BT.2020-standaard, een internationale norm voor kleurprecisie.

Om de beeld- en geluidskwaliteit verder te optimaliseren, is de tv uitgerust met Samsungs Micro RGB AI-engine. Deze AI verwerkt elk frame in real-time en past de kleuren automatisch aan voor een levensechter en intenser beeld. Met functies als Micro RGB Color Booster Pro verbetert de AI slim de kleuren in beelden die er dof uitzien. Daarnaast is het scherm voorzien van Glare Free-technologie, die reflecties minimaliseert, ook bij fel licht. De tv heeft een slank, minimalistisch metalen ontwerp.

Ook op het gebied van slimme functies is de tv uitgebreid. Dankzij Samsung Vision AI beschikt de tv over de nieuwste AI-technologieën, zoals een slimmere Bixby-stemassistent die een meer gepersonaliseerde ervaring biedt. Bovendien wordt de tv beveiligd door Samsung Knox en is er een 7-jarig Tizen OS upgrade-programma, wat zorgt voor langdurige ondersteuning.

De Micro RGB-tv komt in Nederland beschikbaar vanaf 13 oktober en krijgt een adviesprijs vanaf €29.999.

Reacties (0)

