Review: TCL 55C6K (C6-serie lcd led tv)

Miniled-tv’s nemen een steeds prominenter deel in van de TCL line-up. Tot voor kort was de C7-reeks het laagste model met minileds. Maar sinds die reeks een sterke upgrade kreeg, is er aan de onderzijde van line-up een model bijgekomen. Wat mag je nog verwachten van de 55C6K?

TCL

TCL 55C6K – Algemeen overzicht

  • Design: Met een ontwerp dat op heel wat vlakken een doorslagje lijkt van de C7K-reeks mag je rekenen op een mooi, slank ontwerp.  De zilverkleurige rand rond het scherm is vooraan zichtbaar als een accentlijn rondom. In profiel meet hij amper 56mm, en de zijdes zijn afgeschuind voor een visueel nog slanker uiterlijk. Hij heeft geen centrale voet zoals de hogere modellen, maar twee lichte voeten aan het uiteinde. Die staan iets naar buiten gericht wat hem extra stabiliteit geeft.

  • Aansluitingen: 4x HDMI (2x v2.1 48Gbps, 2x v2.1 18Gbps, ARC/eARC, ALLM, 4K144 HFR, VRR), 1x USB, 1x optisch digitaal uit, 2x antenne, 1x Ethernet, WiFi 5, Bluetooth, Airplay2, Google Cast.

  • Gaming: De C6K ondersteunt 4K120 en voor pc-gamers tot 4K144 en 2K288. De input-lag bedraagt 16,8ms in 4K60 en 8,4 ms in 2K120, gemeten in de Game-beeldmode. Voor VRR kan je gebruik maken van AMD FreeSync, maar ook NVIDIA G-Sync al vind je dat laatste niet in de specificaties. Slechts twee van de vier poorten zijn volwaardige HDMI 2.1-poorten, waarvan een ARC/eARC biedt. Wie een soundbar aansluit, houdt op de tv helaas maar een high end gamingpoort over.
  • Smart tv: De Mediatek Pentonic chipset zorgt voor een vlotte gebruikservaring. Welke streamingdienst je ook zoekt, lokaal of internationaal, Google TV biedt ze vermoedelijk allemaal. TCL zet daarnaast ook TCL-Channel in de kijker, een gratis streamingdienst, met advertenties dan wel. Voor smartphone gebruikers is er Airplay 2, Google Cast en screen mirroring. Google TV zorgt ook voor een nimmer aflatende stroom van aanbevelingen, gerangschikt per genre en gekozen op basis van je kijkgedrag. In de zoekfunctie kan je nu ook een categorie aanklikken om dat type content te zoeken. Wie al eens in de beeldinstellingen kijkt om iets aan te passen merkt dat TCL die duidelijker georganiseerd heeft. Al hoef je niet langs het volledige menu te gaan, het snelmenu (via de optie-toets op de remote) blijft de handigste en snelste manier voor sommige aanpassingen.

  • Afstandsbediening: De C6K krijgt (net als de C7K) een relatief eenvoudige en klassieke afstandsbediening. De lange rechthoek heeft nog steeds numerieke toetsen, maar heeft onderaan ook zes sneltoetsen voor apps (Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, de mediaspeler en TCL Channel) en een ingebouwde microfoon. Deze remote is geen kandidaat voor een innovatieprijs, maar werkt wel uitstekend. De toetsen hebben een lichte en zuivere aanslag en de layout is prima.

TCL 55C6K - Beeldverwerking

Voor de beeldverwerking gebruikt de C6K exact dezelfde processor als de hogere modellen. De AIPQ Pro processor is gebaseerd op de Mediatek Pentonic 700. De resultaten zijn over het algemeen erg goed. De tv zorgt voor goede deinterlacing van 1080i-content zoals live tv. De ruisonderdrukking kan zowel willekeurige ruis als compressieruis die zichtbaar is al blokvorming wegwerken. En de upscaling zorgt voor mooie beelden, zeker als je vertrekt van HD-beeld. Voor dvd-beelden is het resultaat goed, maar blijft het resultaat erg zacht en de scherpte verhogen brengt risico op onnatuurlijke details mee. Dat is niet uitzonderlijk, alle tv’s hebben het daar moeilijk mee, er ontbreekt gewoon te veel detail om scherpe upscalingsresultaten te halen. De processor is sinds dit jaar ook vrij goed in het elimineren van kleurstroken in gradiënten. In HDR-beelden zijn die zelfs zo goed als volledig verdwenen. In SDR-content maak je best gebruik van het “Superieure Gradatie”-filter, maar dan wel enkel in de laag stand. De hoogste stand elimineert te veel detail. In de moeilijkste testen blijft er wel lichte strookvorming zichtbaar.

De bewegingsscherpte van de C6K is prima, ook op dit vlak moet je niet inleveren. Er zijn geen opvallende dubbele randen of overmatige wazige randen als een voorwerp beweegt. Net als de hogere modellen heeft hij de optie om een 240Hz-mode te gebruiken (via de instelling ‘Dynamische versnelling’). Je verliest dan wat beperkte verticale resolutie, in ruil voor een beetje extra bewegingsscherpte. Voor sport een prima idee, voor film zien we weinig nut. Gamers kunnen eventueel in Full HD 240Hz gamen, zonder resolutieverlies. Opmerkelijk was wel dat de motion interpolation het in de gewone 120HZ-mode soms moeilijk had om alle stotter te verwijderen, maar dat in de 240Hz-mode wel perfect kon.

TCL 55C6K – Beeldkwaliteit

Hier komen we bij de belangrijkste verschillen met de hogere modellen. Om te beginnen gebruikt de C6K een gewoon HVA-paneel, zonder de CrystGlow anti-reflectielaag die op de C7K en hoger gebruikt wordt. Dat betekent dat je iets meer last hebt van reflecties, die duidelijker zichtbaar zijn dan bijvoorbeeld op de C8K. De kijkhoek van het paneel is beperkt, je mag wat opzij zitten, maar wie te ver zit zal duidelijk contrast en kleurintensiteit zien dalen.

Het paneel heeft een eigen contrast van 4.600:1, dat is iets lager dan we gebruikelijk bij TCL zien (5.000-6.000 is daar het gemiddelde), maar dat is nog steeds een mooi resultaat. Waar je echter bijzonder sterk inlevert, is de local dimming. De 55C6K kreeg maar 18×10 (180) zones in zijn achtergrondverlichting en maakt gebruik van een oudere lens op de leds. Daarmee stijgt het contrast naar 8.400:1, een goed resultaat maar een aanzienlijke stap onder de C7K. Dat model biedt 720 zones, en veel beter contrast na local dimming. De aansturing is gelukkig wel goed, zodat zoneovergangen goed vermeden worden, maar je merkt wel andere compromissen. In donkere beelden moet de tv kiezen tussen diep zwart of duidelijke lichtdetails. Het resultaat is vaak dat je meer schaduwdetail ziet dan nodig in dergelijke beelden. In heldere beelden verliezen donkere delen van het beeld dan weer veel contrast, en daardoor ook detail en scherpte. En wanneer een voorwerp snel beweegt over het scherm, tegen een donkere achtergrond, is het mogelijk dat je toch vaag een zonetransitie ziet.

De Filmmaker mode bleek erg goed gekalibreerd op de C6K. De grijsschaal is mooi neutraal, en de kleurweergave is accuraat. Door de relatief lage gamma-waarde zijn sommige kleuren een tikje te helder, maar niet in die mate dat het stoort. Er is ook erg goed schaduwdetail zichtbaar, in SDR kunnen we de tv dan ook niet op echte fouten betrappen.

TCL-55C6K-SDR-page-001

TCL-55C6K-SDR-page-003

TCL-55C6K-SDR-page-004

TCL 55C6K - HDR

Hier lever je uiteindelijk het meeste in, al mag dat eigenlijk niet verrassen. De piekhelderheid van de C6K komt uit op 688 nits op het 10%-venster en 547 nits op het volledig wit beeld, gemeten in HDR10 Filmmaker mode. De tv heeft nog wat marge want op het 50%-venster haalt hij 844 nits.

TCL-55C6K-HDR-page-001

TCL-55C6K-HDR-page-002

Het kleurbereik haalt 88,5% P3, dat is verrassend laag, zelfs iets onder de grens van 90% die we graag zien voor intense HDR-kleuren. De C6K is volgens de specificaties een QLED-tv, wat quantum dots impliceert, maar onze spectrofotometer wijst duidelijk aan dat dit een KSF-fosfor achtergrondverlichting is. De C8K, die wel echte quantum dots gebruikt, scoort bijvoorbeeld 93% P3. We raden TCL toch aan om die vermelding aan te passen, ook al is het effect beperkt.

TCL-55C6K-HDR-page-003

TCL-55C6K-HDR-page-004

TCL-55C6K-HDR-page-005

In de praktijk blijkt de C6K een randgeval voor goede HDR-beelden. Dat is voor een deel te wijten aan de kalibratie van de HDR10 Filmmaker Mode. Die toont goed alle zwartdetail, maar verbergt wat witdetail. Bovendien maakt hij de middentinten en heldere tinten te donker, waardoor het beeld duidelijk aan impact verliest. De kleurweergave is goed, zij het dan iets te donker. Het is net voor dit soort tv’s dat dynamische tonemapping een groot verschil kan maken. Dat zie je best door Dolby Vision content te bekijken, dat formaat levert de beste HDR-beleving op de C6K. Voor HDR10 kan je TCL’s eigen dynamische tonemapping activeren, maar net zoals op de C8K wordt het beeld dan net wat te helder en daardoor wat vlakker. Gezien de beperkte contrastprestaties is dat extra verlies best jammer. Toch zouden we het op dit model geactiveerd laten.

Voor de lag-meting gebruiken we een PiLagTesterPro en Leo Bodnar Display lag meter. Voor alle andere metingen vertrouwen we op een Jeti Spectraval 1501 Hi-Res spectroradiometer, een Portrait Displays C6 HDR2000 colorimeter, een VideoForge Pro patroongenerator, en de Portrait Displays Calman for Business software. Om eventuele HDR-problemen te analyseren gebruiken we een HDFury VRROOM. Ons projectiescherm is een Projecta Tensioned Elpro Concept met HD Progressive 1.1 doek. Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.

TCL 55C6K – Geluidskwaliteit

De C7K en hogere modellen gebruiken een nieuwe B&O audioconfiguratie, de C6K kreeg een 2.1 40W audio van Onkyo. Veel meer dan gewoon degelijke audio ga je er niet uitkrijgen. De set ondersteunt Dolby Atmos en DTS:X maar het surroundgevoel is erg zwak. Ook de basweergave is wat ondermaats en zodra je de volumeknop verder opendraait, verdwijnt de bas nog meer op de achtergrond. We hoorden ook vrij snel vervorming, dus echt luide muziek zit er niet in. De klank is goed voor dialogen, maar film of muziek zal toch een soundbar eisen.

TCL 55C6K – Conclusie

Je hebt je zinnen gezet op een miniled-model, dan moet je weten dat je met een instapper zoals deze TCL 55C6K flink wat compromissen moet maken. Met slechts 180 dimmingzones kan je niet hetzelfde contrast en piekhelderheid leveren als toestellen met 1.000 zones, waardoor HDR-prestaties matig zijn. De dynamische tonemapping compenseert dat enigszins, maar heeft als nadeel dat ze het beeld te helder maakt. In SDR levert hij wel sterke prestaties. Zelfs met dat beperkte aantal zones levert hij daar mooie prestaties dankzij een correcte kalibratie, prima beeldverwerking en goede bewegingsscherpte. Hij is ook goed uitgerust voor gamers en met Google TV heb je flink wat entertainment aan de vingertippen. Waar we echt over struikelen is de richtprijs. Voor 100 euro extra haal je de 55C7K in huis, een toestel dat echte miniled-prestaties levert. Gezien de prestatiekloof zouden we de 55C6K enkel aanraden met een flinke korting.

TCL 55C6K

Pluspunten
  • Degelijk contrast en helderheid
  • local dimming met 180 zones, goed zwartdetail
  • Zeer goede beeldverwerking
  • Verbeterde bewegingsscherpte tot 288Hz
  • Dolby Vision IQ Precision Detail en HDR10+
  • HDMI 2.1 met goede gamer-features
  • Google TV, Airplay 2
Minpunten
  • Prijs (zeker tegenover de C7K)
  • Dynamische HDR Tonemapping maakt beeld te helder
  • Te donker gekalibreerd in Filmmaker Mode HDR
  • ARC/eARC neemt een 48Gbps HDMI-poort in
  • Beperkte kijkhoek

Beoordeling TCL 55C6K

