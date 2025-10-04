Review: TCL 55C6K (C6-serie lcd led tv)

TCL 55C6K – Beeldkwaliteit

Hier komen we bij de belangrijkste verschillen met de hogere modellen. Om te beginnen gebruikt de C6K een gewoon HVA-paneel, zonder de CrystGlow anti-reflectielaag die op de C7K en hoger gebruikt wordt. Dat betekent dat je iets meer last hebt van reflecties, die duidelijker zichtbaar zijn dan bijvoorbeeld op de C8K. De kijkhoek van het paneel is beperkt, je mag wat opzij zitten, maar wie te ver zit zal duidelijk contrast en kleurintensiteit zien dalen.

Het paneel heeft een eigen contrast van 4.600:1, dat is iets lager dan we gebruikelijk bij TCL zien (5.000-6.000 is daar het gemiddelde), maar dat is nog steeds een mooi resultaat. Waar je echter bijzonder sterk inlevert, is de local dimming. De 55C6K kreeg maar 18×10 (180) zones in zijn achtergrondverlichting en maakt gebruik van een oudere lens op de leds. Daarmee stijgt het contrast naar 8.400:1, een goed resultaat maar een aanzienlijke stap onder de C7K. Dat model biedt 720 zones, en veel beter contrast na local dimming. De aansturing is gelukkig wel goed, zodat zoneovergangen goed vermeden worden, maar je merkt wel andere compromissen. In donkere beelden moet de tv kiezen tussen diep zwart of duidelijke lichtdetails. Het resultaat is vaak dat je meer schaduwdetail ziet dan nodig in dergelijke beelden. In heldere beelden verliezen donkere delen van het beeld dan weer veel contrast, en daardoor ook detail en scherpte. En wanneer een voorwerp snel beweegt over het scherm, tegen een donkere achtergrond, is het mogelijk dat je toch vaag een zonetransitie ziet.

De Filmmaker mode bleek erg goed gekalibreerd op de C6K. De grijsschaal is mooi neutraal, en de kleurweergave is accuraat. Door de relatief lage gamma-waarde zijn sommige kleuren een tikje te helder, maar niet in die mate dat het stoort. Er is ook erg goed schaduwdetail zichtbaar, in SDR kunnen we de tv dan ook niet op echte fouten betrappen.