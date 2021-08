Review: Hisense 65U8GQ Ultra HD LCD-tv

Afstandsbediening

Ook de lichtmetalen afstandsbediening kennen we al van de Laser TV. De remote ligt goed in de hand, is klein en licht, en vrij handig in gebruik. De layout is degelijk, maar we merken wel dat hij erg compact is. Omdat de toetsen een duidelijke vorm hebben vind je ze echter zonder al te veel moeite op de tast of is een vergissing eerder uitzonderlijk.

Er zijn vijf sneltoetsen voor Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Rakuten TV en Facebook Watch. We zien een trend om steeds meer dergelijke toetsen aan te bieden, al zijn we daar niet volledig tevreden over. Er zullen steeds meer diensten bij komen, en die kunnen moeilijk allemaal een toets krijgen. Bovendien zijn die toetsen verspilde ruimte als je de streamingdienst in kwestie niet gebruikt.