Start-up geeft je een gratis tv, mits je genoegen neemt met advertenties

Teevee Corporation is een start-up die gratis televisies wil ‘verkopen’ met maar één voorwaarde; dat je het accepteert gebombardeerd te worden met persoonlijke advertenties. De set bestaat uit een televisie, een soundbar en een zogenaamd tweede scherm waarop content als advertenties, sportscores en weerberichten getoond kunnen worden. Het doel van het bedrijf is dan ook dat ze aan de hand van de content die je op het primaire scherm bekijkt, advertenties op het tweede scherm kunnen tonen. Daarmee verdienen zij het geld van de set terug.

Of dit idee gaat werken is nog maar de vraag, maar we zien al een tijdje dat het wel die kant opgaat. Streamingdiensten bieden goedkopere abonnementen aan als consumenten advertenties willen accepteren en hardware zoals streamingsticks kost bijna niets meer omdat de bedrijven erachter inkomen halen uit advertenties.

Teevee Corporation, as Pozin’s new company is called, has been building a new kind of TV set that includes a persistent second screen for advertising as well as informational widgets. The goal of the company is to give the TV away for free, and monetize it through ads on that second screen. Teevee has been operating in stealth, and its plans haven’t been previously reported