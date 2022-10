BenQ lanceert betaalbare GV11 projector met Android TV

De BenQ GV11 is de kleine broer van de eerder gelanceerde GV30 en komt met een vergelijkbaar rond design. De beamer weegt 90 gram en biedt een resolutie van 854 bij 480 pixels. De helderheid bedraagt 200 ansi lumen en de lens is draaibaar in een hoek van 135 graden.

BenQ voorziet de beamer van Android TV waardoor apps als Netflix en Youtube te gebruiken zijn. Ook Apple AirPlay, bluetooth en Google Chromecast worden ondersteund. Fysieke aansluitingen zijn er in de vorm van hdmi en usb.

De GV11 is uitgerust met een treVolo geluidssysteem met 5 watt luidsprekers en wordt geleverd met een afstandsbediening. Ook kun je de BenQ Smart Control-app gebruiken voor de bediening.

De nieuwe beamer van BenQ moet vanaf deze maand te koop zijn voor een adviesprijs van 399 euro.