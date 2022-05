Bang & Olufsen introduceert 83-inch formaat in Beovision Harmony-lijn

Bang & Olufsen onthulde de Beovision Harmony in 2019, een tv die wanneer hij uit staat of alleen muziek afspeelt, het scherm gedeeltelijk bedekt door twee fronten van eiken- en aluminiumhout, waarin het soundcenter is ondergebracht. Als de Beovision Harmony wordt aangezet, waaieren de twee fronten uit en komt het scherm omhoog. Zet je de tv uit, dan speelt de sequentie zich in omgekeerde volgorde af. Nu, in mei 2022, wordt de 83″-optie toegevoegd aan de Beovision Harmony-reeks, evenals nieuwe luidsprekerbekleding voor het 83″-model.

De fronten van eikenhout en aluminium herbergen technische instrumenten, met de hand en het oor afgesteld om alle details van muziek en geluid te onthullen. Het indelingspatroon is ontworpen om de akoestische prestaties van het driekanaals, volledig actieve DSP-gebaseerde geluidscentrum te maximaliseren. De Beovision Harmony beschikt over een robuust luidsprekersysteem en biedt muziekstreaming met geïntegreerde muziekdiensten zoals Tune-In en Deezer. Je kunt ook rechtstreeks streamen vanaf je smartphone via Apple Airplay 2, ingebouwde Chromecast of Bluetooth. De Beovision Harmony wordt ook geleverd met LG’s meest recente webOS 4.5-platform, waarmee je toegang hebt tot uw favoriete mediadienstverleners zoals Netflix, Amazon en YouTube.

De Beovision Harmony integreert ook met de collectie multiroom-producten van Bang & Olufsen. Voor wie zich wil onderdompelen in surround sound, beschikt de Beovision Harmony over een ingebouwde 7.1 surround sound-decoder. Hierop kunnen tot acht Beolab-luidsprekers worden aangesloten, zoals de Beolab 18, Beolab 50 en Beolab 90. Alle bronnen en aangesloten apparaten kunnen worden bediend met de Beoremote One.

De Beovision Harmony met een formaat van 83-inch zal verkocht worden voor prijzen vanaf 21.000 euro en zal vanaf mei 2022 verkrijgbaar zijn in de Bang & Olufsen-winkels.