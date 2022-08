Yamaha lanceert SR-C30A soundbar in opvallende rode kleur

De Yamaha SR-C30A is een compact en flexibel systeem. Zo is de soundbar 60 centimeter breed en maar 6,4 centimeter hoog. De subwoofer is 36 centimeter hoog en kan zowel staand als liggend geplaatst worden. Volgens Yamaha kan de subwoofer vrijwel overal in de ruimte geplaatst worden, zonder negatief effect te hebben op de audioweergave.

In tegenstelling tot vele andere fabrikanten probeert Yamaha je niet te overtuigen van een surround- of Dolby Atmos-effect. De enige feature die het bedrijf noemt is ‘Yamaha Original 3D Sound Field Technology’ en daarmee moet puur een wat ruimtelijker en levendiger geluidsveld gecreëerd worden. In plaats van surround focust Yamaha zich met dit model op een overtuigende stereoweergave, met detail, helderheid en realisme.

De soundbar heeft een vermogen van tweemaal 20 watt, voortkomend uit 46mm drivers. De subwoofer is voorzien van een 13cm woofer. Daarnaast beschikt het systeem over HDMI ARC voor verbinding met de televisie, twee optische ingangen, een analoge ingang en bluetooth. Vier audiomodi zorgen voor een optimale weergave bij verschillende soorten content en middels de Sound Bar Controller-app is het systeem te bedienen.

Advertentie

De Yamaha SR-C30A soundbar wordt in het Verenigd Koninkrijk uitgebracht voor 299 Britse ponden. Een prijs voor de Benelux is nog niet bekendgemaakt. Naast de witte en zwarte varianten heeft Yamaha een rode variant aangekondigd, speciaal voor diegenen die iets opvallends zoeken.