Yamaha introduceert TW-E3C en YH-E700B hoofdtelefoons

De TW-E3C van Yamaha zijn kleurrijke en compacte in-ears die volgens de fabrikant muziek laten klinken zoals de makers het bedoeld hebben. Yamaha noemt dit True Sound. De drie kernelementen van True Sound zijn tonale balans, dynamiek en afbeelding.

Voor het menselijk gehoor zorgt een verlaging van het volume ervoor dat bepaalde frequenties minder goed worden waargenomen. Listening Care past op intelligente manier de EQ aan voor een vol geluid, ook op lagere volumes. Zo zorgt Yamaha actief voor de bescherming van je gehoor terwijl je naar je favoriete muziek luistert. En als je de sound meer op je eigen smaak wilt aanpassen, kan je door middel van de Yamaha Headphone Control-app je eigen sound regelen en vijf voorinstellingen maken. De TW-E3C zijn daarnaast geschikt om mee te gamen en te bellen.

De in-ears hebben een accuduur van 9 uur, plus nog eens 15 uur via het oplaaddoosje. Je kunt ze gebruiken in weer en wind, want ze zijn bestand tegen een regenbuitje of rondje sportschool. In de doos vind je naast de in-ears zelf, de oplaaddoos, een USB-C kabeltje en drie extra oortips. De Yamaha TW-E3C in-ears zijn leverbaar in het zwart, wit, beige, rood, blauw en groen voor 99,00 euro.

De drie kernelementen van True Sound – tonale balans, dynamiek en afbeelding – in het oog (en oor) houdend, heeft Yamaha in de YH-E700B bijna al hun technologisch kunnen in een draadloze hoofdtelefoon samengebracht. Om te beginnen optimaliseert Listening Optimizer het geluid in realtime en past zich aan jou en je omgeving aan. De Advanced ANC onderdrukt de ruis, niet de muziek. Deze exclusieve Active Noise-Cancelling-technologie van Yamaha heeft geen invloed op de puurheid van de muziek. Met Ambient Sound kies je zelf of je je bewust wilt blijven van je omgeving of in de muziek ondergedompeld wilt worden. En Listening Care past op intelligente manier de EQ aan voor een vol geluid, ook op lagere volumes.

De accuduur bedraagt 32 uur en Bluetooth 5 met aptX Adaptive zorgt voor een stabiele verbinding en hoogwaardige streamingkwaliteit. Bediening geschiedt via knoppen op de oorschelpen. In de doos vind je naast de (opvouwbare) over-ears zelf een handige draagtas, een audiokabel, een USB-C kabel en een vliegtuigadapter. De Yamaha YH-E700B draadloze hoofdtelefoon is leverbaar in het zwart en beige voor 349,00 euro.