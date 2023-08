Verslag: Sowell Hifi in Gorinchem – Primare Experience

Primare- en Audio Physic-dealer Sowell is een traditionele hifi-winkel opgericht in 1978, gevestigd in een karakteristiek pand in het centrum van Gorinchem en is de laatste der Mohikanen. Wanneer ik de showroom binnenstap adem ik de sfeer van een échte hifi-winkel zoals we deze ook nog kennen uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Ondanks dat het interieur van Sowell Hifi met de jaren is meegegaan, blijft de sfeer uit lang vervlogen tijden behouden en maakt de gehele winkel een nette, verzorgde en vertrouwde indruk.

Ik betreed het type winkel waar wij destijds als tieners kwamen, op zoek naar een kwalitatief goede cassetterecorder en verlekkerd keken naar al die chique driekoppendecks met dubbele capstan en Dolby C-ruisonderdrukking. We droomden weg bij de ‘professionele’ spoelenrecorders, voorzien van dbx en bij de volautomatische, direct aangedreven draaitafels met elektronisch instelbare naalddruk. Het summum op hifi-gebied. We konden dit niet betalen, maar de aanwezigheid bij al dit moois was een belevenis op zich. Zoveel goede herinneringen. Veel van deze hifi-winkels hebben de deuren echter gesloten of zijn inmiddels overgegaan in grotere ketens, maar bij het gezellige Sowell Hifi kunt u dit nog onverkort ervaren.

Sowell heeft voor ons een kwalitatief goede instap-set samengesteld die geschikt is voor de kleiner behuisde muziekliefhebber. Eigenaar Arnold van Otterlo geeft aan dat hij het belangrijk vindt om met zo min mogelijk middelen een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Deze set is bovenal geschikt voor hen die het multiroom muzieksysteem zijn ontgroeid en met hetzelfde gemak de stap naar kwalitatief goed geluid willen maken. In de showroom staat bovendien een high-end set voor ons klaar die perfect is voor muziekliefhebbers die al een kwalitatief goede hifi-set hebben, maar technisch willen upgraden. De techniek heeft de laatste paar jaar immers niet stilgestaan. We hebben nu verfijnde en energiezuinige klasse D-versterking die inmiddels heel goed klinkt, vele geïntegreerde streamingmogelijkheden en ook de intuïtieve bediening is de laatste jaren sterk verbeterd.