Verslag: Op bezoek bij Hans Audio – Krell is terug

Amsterdamse invalshoek

Hans had al van jongs af aan een enorme belangstelling voor muziek en apparatuur. Herinneringen werden gedeeld aan Theo Pruijs, Hobo, Art Fidelity, de Firato, Naho (Lenco) en nog wat hoofdstedelijke uitbaters die Hans als Amsterdammer goed kende maar waarvan de meesten inmiddels zijn verdwenen.

Hans, hoe is jouw bedrijf ontstaan?

Alles is begonnen uit liefhebberij en hobby. Mijn vader was musicus, dus daar komt mijn belangstelling voor muziek vandaan. Daarnaast heb ik gewerkt bij de elektronicafabrikanten Sony, Philips en Grundig. Als hobby was ik in eerste instantie bezig met tweedehands spul en overal in geïnteresseerd. Misschien zelfs wat hebberig. In de huiskamer had ik mij een stuk toegeëigend, maar dat werd uiteindelijk te gek. Er stond gewoon teveel in huis. Op een gegeven moment suggereerde mijn vrouw om toch eens wat op te gaan ruimen. Vervolgens kon ik gebruik maken van een ruimte van een vriend. Vanaf dat moment groeide het, dankzij mijn passie voor audioapparatuur, heel snel en moest ik opnieuw verhuizen. Eerst ging ik naar een pand op een industrieterrein, maar uiteindelijk kozen we voor het huidige winkelpand, vlakbij het Hoornse station. We zitten hier nu alweer zo’n acht jaar. Mijn publiek is meegegroeid, maar we hebben inmiddels ook vier man personeel.

Zo te zien ben je selectief in het productaanbod?

Als je een goed product met een uitstekende service aan de klant wilt leveren moet je selectief zijn. Met de liefde voor kwaliteit, de kennis en de ervaring van de mensen van Hans Audio en de vraag van te-rugkerende klanten was er altijd al aandacht voor audio uit het hogere segment en dat groeide alleen maar met de tijd. Momenteel hebben we een breed assortiment aan spullen waar we zelf enthousiast over zijn. Voor elke klant is er wel iets te vinden. Uiteindelijk staan we in dienst van de klant. Het la-gere segment en de meer mainstream consumentenelektronica bouwen we langzamerhand af. Daar hebben we inmiddels ook geen ruimte meer voor. Desalniettemin blijf ik natuurlijk altijd nieuwsgierig naar nieuwe en overtuigende producten.

Hans, welke kernwaarden hebben jullie?

Die persoonlijke nieuwsgierigheid zorgt er voor dat we onderscheidend zijn. We kiezen niet simpelweg voor super high-end of audiofiel maar gewoon voor producten die erg goed zijn. Daar communiceren we helder en duidelijk over. Dat merken klanten en dus is ons bereik veel groter dan de regio Hoorn. Onze klandizie komt uit het hele land, België en Duitsland. We leveren daar ook af, installeren en tunen ook bij de klant als dat op prijs wordt gesteld. De kernwaarden van deze winkel zijn dus een eerlijke en transparante benadering van de klanten, de focus op de betere apparatuur, de inspanning om goed samengestelde sets te laten horen en het besef dat de tweedehandsmarkt voor een brede doelgroep ook interessant is.