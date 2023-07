Verslag: 50 jaar Hifi Studio Wilbert – Memorabel genieten

Luisteren naar de Estelon AURA

Maar genoeg gepraat over de grote dCS APEX-update en de nieuwe ster aan het Estelon-firmament. Want terwijl alle genodigden bij binnenkomst al feestelijk worden verwelkomd door leuke kleurrijke gebakjes voorzien van het “50 jaar Hifi Studio Wilbert”-logo, draaien Alasdair van dCS en Ilias van Estelon in de luisterruimte op de eerste verdieping al warm om hun eerste demo van vandaag te geven. Zelf ben ik er vroeg bij waardoor ik meteen deze eerste presentatie kan bijwonen. Bij binnenkomst begroet ik enkele reeds aanwezige collega’s en aan de rechterzijde van de ruimte staat het eerste systeem opgesteld waar het vandaag om draait. Uiteraard valt het zwarte paar AURA’s meteen op en ze zien er ronduit prachtig uit in hun zijdeglans kleur. Heel gracieus ook en fraai completerend van vorm. Precies in het midden staat in een halfopen meubel de rest van het systeem opgesteld. Pontificaal bovenop de immer imposante Pass Labs INT-60-geïntegreerde versterker. Een reusachtig klasse A/B-monster wat met zijn enorme voeding en 2 x 60 watt stabiel vermogen aan 8 ohm, nagenoeg iedere speaker op deze aardbol zijn wil kan opleggen. Is dat nodig bij de ‘instap’-Estelon die over een gezond rendement (90 dB) beschikt? Je zou denken van niet, maar de AURA heeft wel een zeer lage minimum impedantie van 2 ohm bij 58 Hz. Omdat dit nu net de veel voorkomende ‘powerrange’ is, vraagt het zeker om een versterker met ballen. De rest van de keten bestaat uit de eerdergenoemde dCS Bartók APEX-DAC, dCS Rossini Master Clock en Shunyata-bekabeling met Venom-lichtnetreiniging.

Het luidsprekermerk Estelon ken ik inmiddels zeer goed. Enerzijds door het bijwonen van demo’s bij verschillende winkels en anderzijds door testen in mijn eigen thuisomgeving. Wat mij daarvan bij is gebleven is een opvallend zachte en rijke maar ook muzikaal zeer informatieve signatuur. Een presentatie waarbij de weergave zeer goed loskomt van de behuizingen en bovendien over een zeer drie dimensionale signatuur beschikt. Je zou het karakter ook als plastisch, melodieus en lyrisch kunnen omschrijven en het nodigt door zijn grote aantrekkingskracht en het ontbreken van vermoeiende artefacten uit tot (hele) lange luistersessies.