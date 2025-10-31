Teufel brengt de ROCKSTER CROSS 2 uit met Fender design

Na eerdere samenwerkingen tussen Teufel (de Duitse fabrikant van audioproducten) en Fender (Amerikaanse producent van o.a. elektrische gitaren) (zie ons nieuwsbericht uit 2024) komen beide merken nu met de ROCKSTER CROSS 2. Deze draagbare stereo bluetoothspeaker combineert de audiokwaliteit van Teufel met de looks van Fender. Na de eerdere introducties van de ROCKSTER AIR 2, ROCKSTER CROSS en de ROCKSTER GO 2 wordt met de ROCKSTER CROSS 2 dus een nieuw model geïntroduceerd binnen de Fender x Teufel ROCKSTER lijn.

Alle feiten op een rijtje

Speciale editie in klassiek Fender design

360° spatwaterbestendig volgens IPX5-norm, schokbestendige behuizing, zijdelingse grepen en brede draagriem in Fender gitaarband-look

Krachtig 2-weg-systeem met subwoofer, passieve membranen en Teufel Dynamore®-technologie voor een breed geluidsbeeld

Outdoor-modus en slimme kantelfunctie voor optimaal geluid in elke situatie

App-koppeling via de Teufel Go app (iOS en Android) met equalizer en sound-presets, USB-C-geluidskaart en exclusief Fender-plectrum

Bluetooth 5.3 met AAC bluetooth codec, Party Link voor tot 100 Teufel speakers, Party Link Stereo: verbind twee speakers draadloos tot een stereoset

Tot 38 uur accuduur (volgens IEC-norm), 46 uur in eco-modus, geïntegreerde powerbankfunctie en USB-C-snelladen

Gewicht van 2.4 kg

Prijs en beschikbaarheid:

De Fender x Teufel ROCKSTER CROSS 2 is vanaf nu in de pre-sale verkrijgbaar via teufelaudio.nl voor een prijs van 299,99 euro. Voor deze prijs ontvang je de speaker, een USB-C oplaadkabel, een Fender gitaarband en een Fender plectrum.