Sennheiser presenteert CX Plus Special Edition True Wireless oordopjes

De nieuwe oordopjes lijken op de vorig jaar gelanceerde CX True Wireless en kunnen ook min of meer als de opvolger gezien worden. De Sennheiser CX Plus Special Edition True Wireless beschikken over de in Duitsland ontwikkelde TrueResponse-transducer. Dit akoestisch systeem moet een hifi-stereosound leveren met diepe bassen, natuurlijke middentonen en heldere gedetailleerde hoge tonen. Volgens Sennheiser hebben we hier te maken met premium geluid en samen met de Active Noise Cancellation kun je helemaal in je eigen bubbel komen. Tevens is er een Transparant Mode om juist te kunnen focussen op externe geluiden.

De Sennheiser CX Plus Special Edition True Wireless beschikt over een nieuw, geborsteld en mat oppervlak wat zorgt voor de unieke look. De oordopjes zelf zijn volgens Sennheiser compact genoeg om veilig en comfortabel in je oorkanaal te blijven zitten. De oordopjes zijn uitgerust met touch-bedieningselementen die je zelf naar wens kunt instellen voor controle van audio, telefoontjes en toegang tot spraakassistenten. De CX Plus Special Edition True Wireless zijn spatwaterdicht en beschikken over IPX4. De batterijduur komt, inclusief de oplaadcase, neer op 24 uur.

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 1 april liggen de Sennheiser CX Plus Special Edition True Wireless in de winkel. Verkrijgbaar in een matzwarte uitvoering betaal je 179,90 euro voor de nieuwe draadloze oordopjes.