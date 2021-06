Sennheiser introduceert betaalbare CX True Wireless earbuds

De Sennheiser CX True Wireless earbuds beschikken over de zelfontwikkelde TrueResponse-transducer van het bedrijf. Dit op maat gemaakte akoestische systeem vinden we ook terug in de premium earbuds van Sennheiser en leveren hifistereogeluid met diepe bassen, natuurlijke middentonen en helder afgelijnde hoge tonen. Je kunt je muziekervaring zelf helemaal naar wens aanpassen met de Sennheiser Smart Control App en ingbouwde EQ.

De nieuwe earbuds van Sennheiser verbind je gemakkelijk via bluetooth 5.2. Er is ondersteuning voor SBC-, AAC- en aptX-audiocodecs. Je kunt tot 9 uur muziek luisteren zonder opladen en met de meegeleverde oplaadcase tot 27 uur. De oordopjes komen in vier formaten, zodat ze passen in iedere gehoorgang. De CX True Wireless zijn daarnaast spatwaterbestendig.

De earbuds worden automatisch ingeschakeld en verbonden wanneer je ze uit de oplaadcase haalt. Ze zijn voorzien van aanraakbediening, zodat je naast muziekbediening ook toegang hebt tot gesprekken en spraakassistenten zoals Google Assistant of Siri. Dankzij twee microfoons op iedere earbud moet je stem altijd optimaal opgepikt worden. Via de Sidetone-functie is ook je eigen stem goed te horen. Deze functie kun je in de Smart Control App verder instellen.

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 8 juli zijn de Sennheiser CX True Wireless earbuds verkrijgbaar. De verkoopadviesprijs is 129 euro.

