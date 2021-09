Sennheiser presenteert betaalbare draadloze oortjes met anc

De Sennheiser CX Plus True Wireless is een redelijk betaalbaar setje oordoppen, met een prijs van 159,90 euro, die actieve ruisonderdrukking aanbiedt. De oordoppen zijn iets duurder dan de set die eerder dit jaar verscheen, maar goedkoper dan gemiddeld in de markt van oordoppen met active noise cancelling (anc).

Nieuwe set van Sennheiser

Anc is dus een belangrijke functie voor de CX Plus True Wireless. Maar er is ook een transparante modus, die het geluid juist doorlaat. Handig voor wanneer je dus wel wil meekrijgen wat er in je directe omgeving gebeurt. De oordoppen beschikken over een ipx4-certificaat en hebben twee microfoons per dop aan boord. De accu gaat in totaal 24 uur mee; dat is inclusief het meegeleverde oplaaddoosje.

De Sennheiser CX Plus True Wireless ondersteunt audiocodecs sbs, aac en aptX Adaptive. Je bedient de oordoppen middels aanraakgevoelige besturing op de oordoppen zelf of via de gratis app die je downloadt voor Android of iOS. In die app vind je onder meer een equalizer aan, waarmee je het geluid dus kunt aanpassen op je persoonlijke voorkeur. Ook kunnen de oordoppen los gebruikt worden; alle audio gaat komt dan uit één oordop.

Een prijs van bijna 160 euro is nog steeds een hoop geld voor een set oordoppen, ook met actieve ruisonderdrukking. Maar voor een merk van Sennheiser valt het best mee. Concurrenten bieden tegenwoordig ook anc aan op goedkopere modellen van rond de honderd euro, maar het niveau aan ruisonderdrukking is dan vaak beduidend minder. De nieuwe oordoppen zijn vanaf 28 september te koop voor een prijs van 159,90 euro.