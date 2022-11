Sennheiser komt met multipoint voor de MOMENTUM True Wireless 3

De MOMENTUM True Wireless 3-geluidservaring is nu met één tik beschikbaar op meerdere apparaten. De meest recente update laat gebruikers toe om naadloos te switchen tussen twee gekoppelde apparaten, voor een dynamisch beheer van actieve verbindingen. Voorbeelden zijn onder andere een podcast streamen op een smartphone voor je switcht naar een inkomende videocall, overschakelen van een tv-serie op je tablet naar een mobiel telefoongesprek, en jongleren met wisselende telefoongesprekken op je professionele en privételefoon. Multipoint schakelt ook terug over naar het initiële audiobronapparaat als een oproep tussentijds is beantwoord, en maakt het anders mogelijk om moeiteloos te switchen tussen twee bluetooth-audioapparaten. Tot slot laat de multipoint-update ook toe om naadloos te switchen doorheen alle wederzijds ondersteunde codecs zoals aptX Adaptive en SBC, zelfs over mobiele besturingssystemen van verschillende producenten heen.

Daarnaast introduceert de MOMENTUM True Wireless 3-update ook een geluidsmodus met hoge resolutie met 24-bits diepte en 96 kHz samplefrequentie, waardoor de geluidskwaliteit wordt ontgrendeld die vergelijkbaar is met een bedrade hoofdtelefoon. Door MOMENTUM True Wireless 3 te verbinden met een audiobron die ook de aptX Adaptive codec gebruikt, verhoogt deze modus de Bluetooth-bitrate tot 420 kilobits per seconde. In omgevingen met een RF-probleem, zoals het drukke openbaar vervoer, kan de hoofdtelefoon de schaalmogelijkheden van de codec gebruiken om de verbindingsintegriteit op elk moment naadloos aan te passen. Gebruikers kunnen de geluidsmodus met hoge resolutie inschakelen via de Smart Control-app van Sennheiser.

Multipoint- en hoge-resolutiemodus zijn beschikbaar na het updaten van de MOMENTUM True Wireless 3 naar de nieuwste firmware (versie 2.10.19 of hoger) en het updaten van de Smart Control-app (App Store, Google Play; versie 4.1.5 of hoger). De release bevat ook tal van optimalisaties en verbeteringen voor Bluetooth- en aanraakbedieningsfuncties.